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影／高醫工會為丟失大同醫院經營權上街頭！高市衛生局長上火線回擊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市衛生局長黃志中針對大同醫院經營權問題親上火線回擊。記者王昭月／翻攝
高市衛生局長黃志中針對大同醫院經營權問題親上火線回擊。記者王昭月／翻攝

高醫工會因大同醫院經營權丟失，今早動員300人到市府陳情抗議，高市衛生局黃志中為此親上火線說了重話，指評審認為長庚醫院對於民眾的就醫權利等部分都明顯優於髙醫，市立醫院不是財團醫院，市府的立場是守護市民的利益，而非財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權利。

高市衛生局長黃志中表示，長庚醫院承諾，接手大同未來70歲以上長者門急診免收掛號費，低收入與身心障礙者於門急診，掛號費及部分負擔亦全免，高醫卻未承諾。

並說，高醫經營大同長達15年，長達13年沒有24小時急性腦中風處置，無24小時兒科專科急診，14年沒有24小時心導管服務，沒有標準負壓隔離病房，8年沒有產科新生兒服務。相反，長庚承諾，重度緊急醫療責任醫院，醫院每年投入6000到8000萬照顧南高雄80萬民眾，市民受益的權利金部分，長庚承諾比高醫優先議約時多出9億多元。

黃志忠感謝大同醫護過去15年的努力與盡心，但他表示，評審認為，長庚對於就醫權利，減輕民眾負擔，重度責任醫院都明顯優於高醫，市立醫院不是財團醫院，市府的立場是守護市民的利益而非財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權利。

衛生局也進一步說明，大同醫院今年底合約屆期，衛生局啟動「醫療合作」招標，計有高醫法人及長庚法人競標，今年8月20日完成專家審議評選程序，第一階段或第二階段，長庚皆獲肯定。且在保障市民就醫權利方面，長庚對長者及弱勢族群的回饋，預估長庚法人每年將減收4至5千萬元收入，而因應長者特殊科別需要，高醫優先議約時維持23個專科別，長庚則大幅增加到36個專科別，條件也優於高醫。

提供急重症24小時服務部分，高醫於優先議約時維持「中度級」，後續公開招標仍僅承諾中度級醫院加上急性腦中風、加護病房兩項。反觀長庚法人承諾，將分階段有具體期程通過「重度級急救責任醫院」，2025年承接後，建置心臟內外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務，2029年完成「重症5章」（急性冠心症、急診、急性腦中風、緊急外傷、加護病房）認證。

衛生局更指，以2022年為例，市立大同醫院醫療營益率竟達13.87%，比財團醫院更賺錢。大同醫院是高雄市「醫療營益率」最賺錢的醫院，盈餘高達5.8億，但高醫對民眾急需的急重症「急診科」卻明顯投入資源不足。就市民受益的「權利金」比較，長庚法人所承諾的權利金每年2.8%，遠勝於高醫法人在「優先議約」時所提出的0.65%，以大同醫院2023年收入42億做試算，未來10年由長庚經營，將會比由高醫優先議約經營，再增加9億的收入。所以，衛生局若接受高醫法人優先議約時提出的變動權利金0.65%，將會減少9億收入，才是圖利廠商。

衛生局強調，市大同醫院招標議約 ，全程在政風監督下公開徵審，市立醫院醫療合作營運管理模式更非首創，不要混淆視聽。

衛生局 長庚 高醫

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