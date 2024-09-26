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批中市府是交安改善「放牛班」 立委籲交部採強硬手段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱指出，已主動協助中市府改善，會繼續嚴格督促。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱指出，已主動協助中市府改善，會繼續嚴格督促。記者周湘芸／攝影

今年1至6月行人死亡人數累計為183人，較去年同期增加，近期發生東海大學女學生遭公車撞上，再度引發民怨。有立委今質詢直指，台中市政府是放牛班，先前提改善報告竟稱交通改善不佳主因用路人不守法、人口及機動車輛增加，交通部應採取強硬或處分手段。對此，交通部長陳世凱指出，已主動協助中市府改善，會繼續嚴格督促。

立委蔡其昌今於交通委員會質詢指出，近期東海大學女學生走在斑馬線上被輾斃，看到家屬發言非常難過。今年上半年台中市死亡人數較其他縣市嚴重；799處改善路口中，台中改善件數也偏低，先前請台中市政府提改善報告，報告卻指出，主因「用路人普遍不守法」、「人口數持續成長」、「機動車輛持續增加」，台中市府等於是放牛班。

蔡其昌指出，交通部應該對於交通安全相對改善慢、投入資源過少的縣市政府採取較強硬或處分手段，否則地方政府不受教，都認為是別人的問題，沒有改善作為。

陳世凱表示，交通部已主動協助台中市府改善交通安全，對於成績不好的縣市也會在網路公布數據給予壓力，並要求地方政府到行政院做專案報告，台中市政府昨天已到政院報告，會繼續嚴格督促。

交通部長 台中市 東海大學

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