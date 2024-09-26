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「燕子颱風」如進入東北部海域北上 天氣風險：恐拉長風雨影響時間

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今至周末台灣附近為東北風環境，迎風面的北部及東部有短暫陣雨機會。本報資料照片
今至周末台灣附近為東北風環境，迎風面的北部及東部有短暫陣雨機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明兩天須持續關注東南方海面低壓發展情況，一旦如預期增強為熱帶性低氣壓或至颱風，下周一至三台灣將有高風險進入風雨影響範圍，尤其是北部及東部，應提前準備防汛措施，如檢查排水設備、確認緊急應對方案，以便應對可能的天氣變化。

林孝儒指出，預測資料顯示今明(26-27日)於台灣東南方海面逐漸有熱帶系統發展跡象，甚至最快周末(28-29日)有機會增強為輕度颱風（燕子）等級。下周一至三(30-02日)更有機會進一步進入東北部海域北上。

林孝儒說，若系統如預測發展，台灣除周末率先受熱帶系統外圍東北風增強影響，迎風北部及東部降雨轉廣泛並增多外，下周一至下週三有機會隨颱風進入東北部海域北上，各地有明顯風雨發生並可能有颱風警報。且依目前大氣環境來說，若有熱帶系統發展，基本上較缺乏強而有力的導引氣流，颱風預測路徑相對變動度大且移速亦會較慢，一旦這樣的熱帶系統真的發展且靠近至台灣時，很可能拉長風雨影響台灣的時間，進而帶來較大的累積雨量。

今至周末台灣附近將持續為東北風環境，林孝儒指出，迎風面的北部及東部天氣較陰沉，有地形短暫陣雨機會，高溫約29-32度，低溫約22-24度；背風面中南部為晴或多雲天氣，早晚天氣較穩定，但午後山區還有熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨可能。高溫約33-35度，低溫約22-25度。外出要攜帶雨具亦要留意早晚氣溫略有涼意。

低溫 颱風

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