方文琳食道癌謝北榮團隊 緣分從去年拍「6分鐘」開始

有「玉女掌門人」封號的女星方文琳，前段時間才演出舞台劇，沒想到自己身體健康也亮紅燈，她自曝自己是食道癌第零期，還不用接受化療，並在台北榮總接受治療，感謝榮總醫療團隊的照顧。台北榮總今天一早回應，謝謝方文琳對台北榮總的肯定跟信任。

方文琳今深夜在臉書發文表示，今年6月底在北投健管中心做全身健檢發現罹患食道癌，「兩天後醫生電話說：切片報告是癌前病變，希望幫我轉榮總再做進一步檢查，接著後續開始幾個星期都在進出醫院」。她也隨即接受切除腫瘤手術，今日為術後2個月回診，因為確定沒事了，提醒大家正視身體健康，也警惕自己。

方文琳細數治療，北榮團隊包含醫師徐博奎確認是否癌細胞擴散，王彥博做內視鏡檢查、內視鏡黏膜下剝離術等。術後6天出院，開始用類固醇藥物治療。

方文琳不只感謝北榮，也感謝江蕙牽線，「人生路上，心裡裝了好多貴人以及感謝的人。謝謝江蕙二姐，因為去年安排與榮總陳威明院長，王鵬惠主任拍攝六分鐘護一生公益廣告結緣，在住院期間謝謝陳院長關心巡視，還有王主任有空就來說笑話消除我的緊張」。她更笑稱，江蕙探病跟一般人帶水果、營養補給品不同，是帶來一大盒保濕面膜，因為病房冷氣很強要顧好皮膚。

北榮指出，尊重方文琳個人表達的意見，但是基於病人隱私，不便評論。同時非常感謝她對台北榮總的肯定和信任。另外，方文琳基於善意，提醒大眾重視預防醫學與健康的重要，也與北榮長久以來推動的促進國民健康理念一致，期盼國人能獲得正確的養生觀念，照顧好身體，幸福長壽。