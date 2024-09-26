台鐵董座杜微報告獎敘爭議 遭立委酸「只低頭念稿」

台鐵公司近期事故、爭議頻傳，交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微今赴立法院交通委員會進行專案報告，杜微表示，針對軌道月台旅客安全防護，今年與明年推動圍籬及圍欄增設作業；獎敘部分，基於公司治理先提董事會審議，再依規定陳報交通部核定。

杜微報告，今年累計至8月客運人數均為64萬人次，較去年同期57.9萬人次，增加10.52%；日平均客運收入為4723萬元，較去年同期4503萬元，增加4.89%；副業營運部分，今年累計至8月便當銷量615萬個，較去年增加38萬個，成長6.55%；便當營收為5.25億元，較去年增加0.68億元，成長14.83%。

準點率部分，今年累計至8月整體列車準點率為93.01％，主要受到震災、風災致路線中斷等影響，列車準點率下降，但扣除不可抗力因素後，準點率仍維持97.10%。

報告過程中，杜微一度被召委、國民黨立委魯明哲酸說，「董事長你都沒有抬頭看大家耶，都只低頭念自己稿」。

軌道月台安全部分，杜微指出，台鐵公司今年1至8月發生10件（7死3傷）月台刻意跳下事件，12件（10死2傷）侵入非月台的路線事件，另於月台意外落軌25件，規畫113至114年持續於民眾侵入路線高風險路段，推動圍籬及圍欄增設作業，計61.5公里，並研議建置月台門的可行性，將先於高雄車站試辦，目前正辦理招標作業，預計今年12月底前裝設1組展示機、明年6月全功能測試。

獎敘規範部分，杜微表示，依據交通事業鐵路人員獎懲標準表規定辦理，獎懲案件須經台鐵公司考成（核）委員會審議，該委員會組成內有票選委員，以維審議公正性；另有關董事長及總經理敘獎規範，基於公司治理須先提董事會審議，再依規定陳報交通部核定。