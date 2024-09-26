The Stonic智慧油電跨界潮旅 新年式預售起跑！

全新25年式 The Stonic智慧油電跨界潮旅，新增多項配備，原價79.9萬起預售起跑。 圖／Kia 提供

Kia總代理台灣森那美起亞積極佈局新世代新能源車款陣容，秉持著「Movement that inspires移動・啟發人心」的品牌精神，持續深耕台灣市場，滿足廣大消費者的用車需求。今年截至8月底止，Kia再度繳出亮眼的銷售成績，除了Kia商用車在8月年成長率達47%之外，Kia全車系含乘用及商用車領牌共達7,077台，不僅在累計總市場年微幅衰退下，Kia仍維持成長動能，更再次創下歷史新高銷售紀錄。而擁有亮眼跨界外型的The Stonic智慧油電跨界潮旅，全新25年式新增多項配備，維持原售價79.9萬起展開預售！

Kia總代理台灣森那美起亞推出「潮旅預享」方案，預售期間獨享Smith Bella隔熱紙、原廠行車紀錄器與五年不限里程全車原廠保固等專屬禮遇。 圖／Kia 提供

The Stonic自上市以來不僅受到市場的高度關注，以「智慧油電、前瞻科技、進階安全」三大產品DNA打造而成，深受年輕潮流客群的喜愛。在安全配備上，全新25年式The Stonic新增升級FCA防撞輔助新增路口偵測功能，在科技與便利配備上，更同步升級Supervision多彩科技儀表板、全車中文化介面與迎賓後視鏡等。全新25年式The Stonic，除了以原售價79.9萬起展開預售之外， Kia總代理台灣森那美起亞更推出「潮旅預享」方案(總價值$20,000元)(註1)，預售期間獨享Smith Bella隔熱紙、原廠行車紀錄器、五年不限里程全車原廠保固等專屬禮遇。

註1: 潮旅預享方案(總價值20,000元)享Smith Bella隔熱紙、原廠行車紀錄器、五年不限里程全車原廠保固

全新25年式The Stonic在安全配備上，升級FCA防撞輔助新增路口偵測功能。 圖／Kia 提供

智慧油電，以高效節能創造嶄新駕乘體驗

全新25年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，全車系採用Smartstream 48V Mild Hybrid渦輪增壓缸內直噴直列3缸動力，透過1.0T汽油渦輪引擎與48V智慧油電MHEV系統結合，除了可享受充沛即時的動力反應外，更能夠有效降低油耗。The Stonic智慧油電跨界潮旅擁有100ps/6000rpm最大馬力及20.4kgm/2000~2500rpm的最大扭力輸出，在低轉速就可輸出最大扭力的動力曲線，搭配具有高效傳輸優勢的7速雙離合器自手排系統，讓每一次起步加速都輕鬆自在，讓車主在市區穿梭可更加靈活暢快。此外，The Stonic搭載Drive Mode可變行車駕馭系統，擁有「Eco節能」、「Sport運動」和「Normal一般」三種模式，讓駕駛可更加隨心所欲地自由切換不同的駕馭體驗。

在科技與便利配備上，全新25年式The Stonic同步升級Supervision多彩科技儀表板、全車中文化介面。 圖／Kia 提供

科技質感加倍、便利生活更全面

全新25年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，新增Supervision多彩科技儀表板，提供高解析且色彩豐富的介面，並搭配新增的全車中文化顯示，能確保駕駛者在資訊判讀更為輕鬆便利。車頭以Kia專屬虎鼻式造型水箱護罩，搭配Tiger Eyeline造型頭燈組、四點式LED日行燈，搭配車頂行李架與前衛造型LED尾燈，塑造出運動與科技感兼具的潮流風格，同時全新25年式更新增迎賓後視鏡，新增上鎖自動收折功能，提供車主更為便利的使用體驗。此外，GT-line車型，擁有專屬運動化外觀造型設計，搭配17吋雙色切削輪圈、類金屬幾何造型LED霧燈、跑格化雙邊尾飾管等，搭配內裝的D-Cut方向盤及類金屬按鈕、類金屬及類碳纖維飾板、Tiger Nose紋路複合材質座椅及金屬油門、煞車踏板等，打造出The Stonic更加動感獨特的風格魅力。

The Stonic標配自動恆溫空調系統，8吋多媒體影音觸控系統並支援無線Apple CarPlay™與Android Auto™等多種舒適便利配備。 圖／Kia 提供

The Stonic並標配自動恆溫空調系統，8吋多媒體影音觸控系統並支援無線Apple CarPlay™/Android Auto™等多種舒適便利配備。所搭載的6:4分離可折式後座椅與後座椅背可向前折平設計，提供更佳寬敞可靈活運用的行李廂空間。此外，The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line，更搭載雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能，打造更舒適貼心的行車體驗。

The Stonic後座椅背可向前折平設計，提供更佳寬敞可靈活運用的行李廂空間。 圖／Kia 提供

安全守護，安全再升級、每次出行都安心

全新25年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，除擁有動感外觀與舒適配備外，全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統。為進一步強化安全配備，FCA 前方主動防撞輔助系統除了偵測車輛、行人、騎士之外，更新增路口對向來車偵測功能，另包含SCC智慧巡航控制系統、LKA車道修正輔助系統，及LFA車道維持輔助系統(全速域)，打造全方位的先進駕駛輔助功能。同時，1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line車型，擁有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，完整的主動防護系統，提供駕駛與乘客更安心的旅途。