快訊

方文琳證實罹食道癌！為何會得9成男性患者的癌症 方文琳自曝2致命習慣

中職／愛爾達轟「打假球豬狗不如」 陳致遠深夜刪文稱目的達到了

土城騎士疑疲勞駕駛恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

方文琳爆睡前飲高粱罹食道癌 醫：食道癌「多是吃出來的」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
方文琳自爆罹患食道癌，日前已接受手術治療。圖／摘自臉書
方文琳自爆罹患食道癌，日前已接受手術治療。圖／摘自臉書

59歲女星方文琳今凌晨與社群發文，吐露自己罹食道癌零期，動完手術已經兩個月，她女兒得知後，哭著拍打她「都是妳！都是妳愛喝高粱！」她指出近年她因更年期煩躁身心症狀，沒酒量的她，睡前只要喝下一杯高粱，就能熟睡7到8小時，卻埋下罹癌因子。醫師表示，台灣食道癌患者幾乎都是「環境引起」，多都有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，且通常到晚期無法吞嚥才被發現，早期預後約有7成，二期後僅剩4成。

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，台灣食道癌患者分為兩種類型，「鱗狀細胞癌」以及「腺癌」，台灣的食道癌患者都屬於鱗狀細胞癌的類型，這類患者通常是「吃出來的」，因環境因素導致癌變是主要原因，如愛抽菸、喝酒、嚼檳榔、喝過燙的湯水等，長期傷害食道導致的癌病變，所以有些醫師會將其稱之為「吃出來的癌症」。

另一種食道癌類型腺癌，則是長期的反覆胃食道逆流引起，通常多發生在西方國家，台灣鮮少食道癌患者屬於腺癌，根據過往經驗，臨床患者占比可能不到10％。

李宜家表示，台灣有半數以上的人屬於酒精不耐症的患者，體內缺乏可以代謝乙醛的「乙醛去氫酶」（ALDH2）。他指出，酒的主成分為乙醇，乙醇進入體內後會代謝成乙酸，而代謝過程中會產生乙醛，乙醛屬於致癌因子，當人體缺乏代謝乙醛的能力時，就會讓乙醛待在體內，成為癌變的原因之一，有研究指出，缺乏乙醛去氫酶者比沒有缺乏乙醛去氫酶，更容易罹患食道癌。

在台灣，食道癌的患者通常都是出現明顯症狀才就診，如食道口徑被腫瘤壓縮，出現吞嚥困難，或是喉嚨卡卡才到醫院就醫，李宜家表示，通常診斷出食道癌都已經是第二期以後。根據研究顯示，如果已是晚期，食道癌的五年存活率相對低，第一期約有七成、第二期直接掉到四成、第三期僅剩二成，第四期僅有一成。

李宜家表示，食道癌的發生與遺傳基因關係較小，仍以環境因素長期刺激導致為主，通常食道癌會在50歲以上快速增加，也與長期不良習慣，終於到中年以後癌變才被發現有關。食道癌的治療早期可以透過內視鏡超音波直接切除腫瘤，如果到了第二期以後，因食道周邊有淋巴結，會需要化療與電療，且治療過程中吞嚥困難，會需要管灌飲食，完成治療後則不需要繼續管灌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

患者 方文琳 醫師 食道癌

延伸閱讀

方文琳證實罹食道癌！為何會得9成男性患者的癌症，方文琳自曝2致命習慣

方文琳自曝罹患食道癌 前夫于冠華回應了

59歲方文琳證實罹患食道癌 曝江蕙一暖舉女兒暴哭

港星徐少強食道癌逝！醫曝「1危險因子」易癌前病變，沒在減重卻變輕也要留意

相關新聞

加薪4成還記功！台鐵董座喊冤沒幫自己加薪「獎敘案還未送出」

台鐵公司化上路9個多月，先爆出董總先加薪、員工出勤獎金變禮券，後再爆出董總以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申...

賈新興：燕子颱風發展機率高 影響台灣時間跟北方槽線恐有關

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，琉球群島東南方低氣...

台鐵董座杜微報告獎敘爭議 遭立委酸「只低頭念稿」

台鐵公司近期事故、爭議頻傳，交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微今赴立法院交通委員會進行專案報告，杜微表示，針對軌道月台旅...

搶虎航百元機票前必看！999元簽到回饋金有這限制 小心3天後樂極生悲

台灣虎航滿10周年，近期陸續推出各種慶祝活動，重頭戲100元促銷機票也在今天（26日）登場，不過提醒您，若有參與每日簽到獲得回饋金，需先將回饋金兌換成voucher，才能用來折抵機票，同時vouche

剝洋蔥皮還在用指甲狂摳？東京餐廳料理長「2步驟」輕鬆處理

洋蔥是常見的食材，無論是拿來炒蛋、做三明治，或是煮咖哩、丼飯等等，可能都會利用到洋蔥，好吃便宜營養價值也不錯。少數的缺點，就是剝起皮來相當麻煩，不僅花時間，還很容易有剝不乾淨的問題等等。其實，只要能夠掌握訣竅，就能輕鬆剝除洋蔥皮。

批中市府是交安改善「放牛班」 立委籲交部採強硬手段

今年1至6月行人死亡人數累計為183人，較去年同期增加，近期發生東海大學女學生遭公車撞上，再度引發民怨。有立委今質詢直指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。