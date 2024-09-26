方文琳爆睡前飲高粱罹食道癌 醫：食道癌「多是吃出來的」

59歲女星方文琳今凌晨與社群發文，吐露自己罹食道癌零期，動完手術已經兩個月，她女兒得知後，哭著拍打她「都是妳！都是妳愛喝高粱！」她指出近年她因更年期煩躁身心症狀，沒酒量的她，睡前只要喝下一杯高粱，就能熟睡7到8小時，卻埋下罹癌因子。醫師表示，台灣食道癌患者幾乎都是「環境引起」，多都有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，且通常到晚期無法吞嚥才被發現，早期預後約有7成，二期後僅剩4成。

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，台灣食道癌患者分為兩種類型，「鱗狀細胞癌」以及「腺癌」，台灣的食道癌患者都屬於鱗狀細胞癌的類型，這類患者通常是「吃出來的」，因環境因素導致癌變是主要原因，如愛抽菸、喝酒、嚼檳榔、喝過燙的湯水等，長期傷害食道導致的癌病變，所以有些醫師會將其稱之為「吃出來的癌症」。

另一種食道癌類型腺癌，則是長期的反覆胃食道逆流引起，通常多發生在西方國家，台灣鮮少食道癌患者屬於腺癌，根據過往經驗，臨床患者占比可能不到10％。

李宜家表示，台灣有半數以上的人屬於酒精不耐症的患者，體內缺乏可以代謝乙醛的「乙醛去氫酶」（ALDH2）。他指出，酒的主成分為乙醇，乙醇進入體內後會代謝成乙酸，而代謝過程中會產生乙醛，乙醛屬於致癌因子，當人體缺乏代謝乙醛的能力時，就會讓乙醛待在體內，成為癌變的原因之一，有研究指出，缺乏乙醛去氫酶者比沒有缺乏乙醛去氫酶，更容易罹患食道癌。

在台灣，食道癌的患者通常都是出現明顯症狀才就診，如食道口徑被腫瘤壓縮，出現吞嚥困難，或是喉嚨卡卡才到醫院就醫，李宜家表示，通常診斷出食道癌都已經是第二期以後。根據研究顯示，如果已是晚期，食道癌的五年存活率相對低，第一期約有七成、第二期直接掉到四成、第三期僅剩二成，第四期僅有一成。

李宜家表示，食道癌的發生與遺傳基因關係較小，仍以環境因素長期刺激導致為主，通常食道癌會在50歲以上快速增加，也與長期不良習慣，終於到中年以後癌變才被發現有關。食道癌的治療早期可以透過內視鏡超音波直接切除腫瘤，如果到了第二期以後，因食道周邊有淋巴結，會需要化療與電療，且治療過程中吞嚥困難，會需要管灌飲食，完成治療後則不需要繼續管灌。

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