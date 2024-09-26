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加薪4成還記功！台鐵董座喊冤沒幫自己加薪「獎敘案還未送出」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長杜微今赴立法院進行專案報告並備質詢。記者胡瑞玲／攝影
台鐵董事長杜微今赴立法院進行專案報告並備質詢。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司化上路9個多月，先爆出董總先加薪、員工出勤獎金變禮券，後再爆出董總以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功1支。董事長杜微今天喊冤，他指出，並非他幫自己加薪，加薪程序與所有國營企業一樣，而獎敘部分均會審慎評估，依照公司程序及原則進行。目前案子還沒內簽，還沒送到交通部。

台鐵產業工會日前先後披露，台鐵董事長加薪5萬多，高達40％，等於月薪高達近20萬元，之後董事長又替自己申請大功，質疑公司化後的維修預算、人力及員工待遇都未解決，高層不該記功，而是該記過。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微今赴立法院交通委員會進行專案報告，並備質詢。會前杜微接受聯訪時表示，有關獎懲事件，有公司治理的各項規定，該案內部尚未成立，但會謹慎處理並尊重公司治理程序，任何獎懲都要經過考成委員會的審議。

杜微指出，考成委員會裡有票選委員來維持公正性，董事長與總經理的獎敘需經過董事會的審議，審議後還要報告。

加薪部分，杜微表示，加薪並非由他訂定，是依照上面核定的加薪程序來執行及領取，與國內所有國營企業都一樣，並非他幫自己加薪。

另外，產工也不斷向台鐵高層反映，盼能發放密錄器給基層員工，以保障職安。杜威說，台鐵營運場所有其職業安全調查，針對這部分會更慎重處理，他自己也會主持一個職業場域安全的會議，積極做好職安，研議如何更進一步提升，讓基層人員安心工作，為旅客提供最好的支援。

交通部長 台鐵公司化 杜微

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