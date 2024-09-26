影／彰化製鞋二代改行種黃瓜 種出A級品供應知名超市及餐廳

彰化縣製鞋二代邱耀慶對蒸飪有興趣，曾到澳洲取得藍帶主廚的資格，當家族結束鞋業，他改行務農種蔬果，把工廠管理與工業技術應用在溫室離地栽培，種出高比例的A級大、小黃瓜，被埔心鄉農會當作溫室栽培的模範生。

邱耀慶就讀高工時主修機械製圖，畢業後到自家製鞋工廠工作，因喜歡餐飲，曾到澳洲學習西餐料理，取得藍帶主廚資格後仍返回鞋廠上班，6年前家族關廠不再製鞋，原來購置的農地就成了邱耀慶開闢事業第二春的戰場。

邱家農地本來請專人管理和種蔬果，邱耀慶棄工從農，在露天農地搭鋼架溫室，並跟自動化灌溉系統的廠商討論，設計適合他溫室的自動化澆灌系統和電動天幕。總面積一公頃的溫室耗費逾千萬元，和平價溫室相比，較經得起風雨及可遠端遙控自動化設施。

起初種新手容易入門的小番茄，甜度高，很受歡迎，邱耀慶觀察中西料理都喜歡小黃瓜，優點是生長快，一年可多次採收，就就改種小黃瓜，也種中式料理常吃的大黃瓜。

邱耀慶採離地栽植，購買進口泥炭土加入適當肥料和水分，能使用5至6年才換土，若發現黃瓜生病，趕快移除以免疫情擴大，且為免細菌入侵，都謝絕外人參觀，因此溫室相當乾淨，每批收成後拔除植株，僅休園3天消毒，即可再種植新批次的黃瓜。嚴格控制生長環境，讓邱耀慶A級黃瓜產出比例近五成。

他表示，黃瓜形狀筆直、表面較光滑為A級，賣到超市、高級餐廳，越彎曲、粗糙的等級越差，雖出自同一園區，口感一樣，價格差數倍，以小黃瓜為例，每台斤A級60元至80元，C級20多元，等級差的大宗賣到自助餐等餐館，最差等級是婆婆媽媽醃漬食材的最愛。

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，近年極端氣候越來越明顯，露天栽種的災損風險大，溫室保護農作物不被風吹雨淋，品質有保障，所以政府和基層農會積極推廣溫室栽培，栽培成果看得見。