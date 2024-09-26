交通部：客運業未停讓行人扣補助款 再提高稽查家數

今年1至6月整體交通死亡人數1428人，行人死亡人數累計為183人，較去年同期增加，近期發生東海女學生遭公車撞上，再度讓交通話題引發民怨。交通部官員今到立法院交通委員會報告，指出將落實大客車管理部分，與勞動部協商提高稽查家數。另外，客運業未停讓行人業者，將處罰扣減營運虧損補助款，最高致人死亡者折減100萬元。

交通部表示，今年7月交通部銜內政部修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，11月下旬運輸研究所預計完成「道路交通號誌標誌設計規則參考指引」，研提常見的設置圖例及運用解說，以改善標誌標線號誌各地不一致的情形等。另外，今年底交通部公路局完成整體道路規劃指引初稿。

交通部也說，799處路口改善預計於今年9月底前完成400處，今年底全數完成。截至8月25日縣市已完成190處，公路局已完成55處，合計完成245處。

近日東海大學2名女學生於行穿線上遭公車撞上，釀成1死1傷，引發譁然。交通部表示，在落實大客車管理部分，持續與勞動部協商提高稽查家數，並由公路局提供違規較高風險業者名單供勞動部辦理專案查核。

針對客運業部分，已將路口停讓納入評鑑指標，並透過路口稽查確認未落實指差業者，持續督導改善。另外，依照去年公告的「公路公共運輸服務升級計畫補助作業注意事項」，對於未停讓行人業者，處罰扣減營運虧損補助款，每件違規折減補助10萬元、致人受傷者折減50萬元、致人死亡者折減100萬元；另路口停讓納入評鑑項。

在加強執法量能部分，交通部表示，行人事故肇因主要為車輛未依規定停讓行人先行、行人未依規定穿越道路，而執法具有立即嚇阻作用，建置科技執法有助於降低事故傷亡，中央補助多功能科技執法設備345處已陸續完工（2023年170處、今年175處），將於明年元旦起全面加入輔助執法行列。