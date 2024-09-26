今年度最亮慧星觀賞期將至 28日清晨有機會看到彗尾

今年度最亮彗星「紫金山彗星」將於台灣時間28日通過近日點，天文館表示，當天清晨使用雙筒望遠鏡搜索，有機會看到彗尾，10月12日亮度亮度更達到2.5等的最高點，都是觀賞的好時機，這顆彗星更將成為2007年後被發現最明亮的彗星之一。

天文館表示，在2023年2月22日ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)，若接下來沒有更明亮的新彗星被發現的話，這顆彗星將成為2007年後最明亮的彗星之一。

天文館表示，編號C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」將在台灣時間9月28日通過近日點，從離太陽不到6千萬公里處掠過，比水星還近，這天也是它在日出前仰角最高一天，亮度約3等，清晨5點左右可用雙筒望遠鏡在東方低空搜尋到其蹤跡，還有機會看到彗尾。

天文館說，之後幾天雖然亮度略升，但高度更低，10月2日後便無法再觀察，要到10月中旬後才會再度出現於日落後的西方低空，並在10月12日通過近地點，屆時其亮度可望達到約2.5等的最高點。

天文館也特別推出「彗星季」系列活動，介紹彗星相關知識，以及如何觀賞、拍攝C/2023 A3彗星等，10月6日更邀請專家演講「彗星拍攝攻略」、假日的「親子造彗星DIY」活動、展示場的「彗星」主題導覽，歡迎民眾上網報名。