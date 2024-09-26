影／培育田徑國手教練跌倒險癱瘓 診斷罹患後縱韌帶骨化症

台中一名培育國手的體育老師差點癱瘓，他本月初訓練學校田徑隊時，不慎從階梯上滑倒，往後仰頭撞到水溝蓋，緊急送醫，頭部撕裂傷流血縫合，手腳逐漸感到麻木，轉院到大甲李綜合醫院治療，醫師發現他罹患後縱韌帶骨化症，重摔後讓頸椎脊髓水腫情況加劇，經治療復健後已能走路。

這名體育老師說，「我跟學生有約定，一定要好起來，陪學生參加全運會再破大會紀錄。」李綜合醫療社團法人總院長、神經外科主治醫師李旭東表示，這名老師摔倒後轉院到大甲李綜合醫院治療，他的後腦有4公分撕裂傷，患者自述摔到後身體無法動彈，四肢也沒辦法移動，推斷是頸椎受傷，經過核磁共振檢查，發現頸椎脊髓有水腫，進一步研判，老師罹患頸椎後縱韌帶骨化症，在重摔後肢體受到很大撞擊，壓迫到脊椎。

李旭東說，後縱韌帶骨化症通常跟遺傳有關，亞洲人比歐美人嚴重，有「東亞隱形殺手」之稱，罹患該病的患者跌倒後，造成四肢癱瘓的機率比一般人高，初期症狀，有可能頸部出現緊繃、痠痛，或是偶爾有手麻症狀，如果病情逐漸嚴重而壓迫到頸部脊髓，會出現四肢無力、軀幹緊繃感，最嚴重恐全身癱瘓，因此，建議手術減壓再復健。

「我要趕緊好起來，帶著學生參賽再破紀錄！」受傷的熊姓老師說，他在大甲順天國中教田徑已經逾30年，培育不少國手學生，包括曾是台灣100公尺紀錄保持人的易緯鎮，還有現在與他一起在校教學的亞運國手柯靜婷教練。

受傷當天，他正帶著學生練習，為了看得更清楚一點，站在高一點的階梯上，不小心往後滑倒，頭部撞到水溝蓋，緊急送醫急救。

熊姓老師說，送醫治療檢查後才知道，自己罹患後縱韌帶骨化症，跌倒後壓迫到脊椎神經導致誘發病情出來。送醫當天身體完全沒有力氣，轉院後躺在病床上完全無法起身，內心非常緊張害怕，也不敢亂動下床，經過醫師的治療與鼓勵，還有物理治療師、護理師的加油打氣，才讓他逐漸產生信心。

開始他先在病床上復健，身體逐漸好轉，學習開始如何走路，能自己下床後，才改到復健科靠著儀器復健，經過約20天治療，雖然頸部依舊帶著頸圈，但是已經能靠著拐杖行走。

熊姓老師說，受傷住院後大家都很關心他，尤其他的子弟兵也每天在手機群組鼓勵他，住院期間，剛好學生北上參加田徑賽，他透過手機隨時關注比賽，也隔空在群組內指導學生，師生相互彼此鼓勵，看到學生在比賽中突破自我又拿下最佳成績，讓他誓言一定要快點好起來，回到職場上陪學生練習，奔馳在運動場上。

熊姓老師表示，他平常覺得脖子很緊，但是不以為意，沒有去看病，不知道病情；受傷前，有一名學生參加台中盃全國中小學田徑賽獲得200公尺冠軍，他已經答應學生要陪著去參加全中運，而且要打破大會紀錄，因此，一定要讓自己快點好起來。