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雙十假期疏運措施出爐 雙鐵加開151班次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雙十假期台鐵加開各級列車57列。圖為台鐵示意圖。本報資料照
雙十假期台鐵加開各級列車57列。圖為台鐵示意圖。本報資料照

今年雙十節假期屬單一天假日，交通部表示，考量雙十節與周六日僅隔一日上班日，部分民眾可能會於周五請假，將審慎因應車潮與人潮。交通部今於立法院交通委員會進行疏運報告，國道部分，10月13日國5匝道實施高乘載管制；高鐵規劃加開94班次列車、台鐵加開各級列車57列等。

高速公路局預判，假期間10月10日至10月13日主要為旅遊旅次，預估假期間交通量較一般假日平均為高，約102至110mvk，10月13日15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，另外，為分散國慶日短途旅次車流，10月10日實施單一費率措施。

公路局預估，蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等重點路段，交通狀況與一般平假日相近，無啟動台61線封閉平面路口、台9線大客車優先通行路肩等措施，但已規劃成立應變中心監控路況。

高鐵部分，10月9日至14日規劃加開94班次列車（南下48班、北上46班），6天總計提供1052班次列車服務，運能增加9.8%，並將視實際旅運情形，啟動臨時增開班次因應紓解尖峰時段需求。

台鐵部分，全線加開各級列車57列，全線每日平均運能預估再增加2.6％，其中，西線增加1.8％、東線增加4.1％、南迴線增加6％，單日最高運量可達70.7萬人次，10月9日至14日重點加開班次包括，加開樹林-台東間3000型自強號8列次；北、南半環跨線自強號10列次；西部幹線直達新自強號2列次；西部幹線EMU900型區間快車6列次。

國道客運部分，國5北宜國道客運已規劃提供日均疏運2.1萬人次及開行1133班次運能；西部國道客運則備足可提供日均疏運10.4萬人次及開行5407班次運能。

海運部分，台灣本島與離島間10條航線，總計開航530航次，預估可提供11萬9816人次運能。空運部分，國內航線於10月9日至10月14日共規劃提供1416 架次、10萬9948座位，其中金馬澎離島航線計1156架次、8萬3994座位。另外，桃園機場截至9月18日民航局已核准班次，雙十節期間每日航班約657至726 架次、每日約11.9萬至13.2萬人次。

國道客運 高乘載管制

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