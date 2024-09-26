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搶虎航百元機票前必看！999元簽到回饋金有這限制 小心3天後樂極生悲

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣虎航。圖／聯合報系資料照
台灣虎航。圖／聯合報系資料照

台灣虎航滿10周年，近期陸續推出各種慶祝活動，重頭戲100元促銷機票也在今天（26日）登場，不過提醒您，若有參與每日簽到獲得回饋金，需先將回饋金兌換成voucher，才能用來折抵機票，同時voucher存在效期限制，兌換後需在2個月內使用。

虎航日前推出「台虎十年、隨10起航」慶祝活動，除了抽獎、送機票外，每日簽到就可獲得300元至999元不等的回饋金，吸引粉絲天天上線打卡。不過昨晚（25日）回饋金入帳後，有民眾忽然「越看越不對勁」，因為剛到手的999點（回饋金）竟被標上「本月到期」，且仔細一看，到期日就在3天後，也就是28日。

對此，馬上有網友笑「一堆人都沒在看規則的」、「明後天就用掉了你要留多久？」、「明後天就直接用掉了，還要囤喔」，並表示「還不錯，活動前先送給你的，希望你快點用掉它」、「已經很好了，在活動前發錢」、「這個很明顯就是要你在活動用掉。未來兩個月內，很難有大型優惠」。

事實上，虎航在簽到活動頁的回饋金使用說明內，就提醒回饋金會在25日23時59分前匯入會員系統，且此次回饋金需在28日23時59分前將回饋金點數兌換成voucher，才能在虎航官網進行機票折抵。網友在登入會員後，點選voucher區塊右上的「兌換＋」，再依需要選擇兌換的voucher面額取得voucher序號，兌換完成後，只要在機票付款頁面輸入抵用券代碼即可折抵，可用來折抵機票金額或加值服務（如行李、餐點等）。

需注意，兌換voucher時是以100為單位往上加，因此若原本就沒有回饋金點數，即使簽到取得999元回饋金，voucher最多也只能兌換900元，兌換後需在2個月內使用完畢。此外，因付款折抵時，一次只能使用一組序號，且一經使用就無法取消，故在兌換時也需考量欲折抵的金額。

台灣虎航每日簽到回饋金有使用期限，需在28日前至會員頁面voucher區塊點選右上「兌換＋」，取得voucher序號才能折抵機票。圖／擷自虎航官網
台灣虎航每日簽到回饋金有使用期限，需在28日前至會員頁面voucher區塊點選右上「兌換＋」，取得voucher序號才能折抵機票。圖／擷自虎航官網
voucher兌換頁面。圖／擷自虎航官網
voucher兌換頁面。圖／擷自虎航官網

台灣虎航 機票

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