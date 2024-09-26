賈新興：燕子颱風發展機率高 影響台灣時間跟北方槽線恐有關

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，琉球群島東南方低氣壓周五、周六發展成燕子颱風機率高，不論歐洲模式或AI預測10月1日位置都比昨天更靠近台灣，7級暴風圈有可能影響台灣，後續需觀察未來發展及預測路徑。

此外，賈新興指出，10月1日至2日應是燕子颱風影響台灣最大的時候，在北方，中國黃河流域有高空槽線發展，如果夠強，可能快速將燕子颱風拉上去往東北方走，縮短影響台灣的時間，未來要觀察其發展及移動速度。

最近天氣，賈新興說，27日至10月初受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。27日苗栗以北至北海岸有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。28日至29日，桃園以北及宜蘭有局部雨，28日午後北部及宜花東有局部短暫陣雨，29日午後基隆北海岸至東北角及中南部山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，30日苗栗以北及宜蘭有局部雨， 花東山區亦有零星短暫雨，午後南投以南及宜花有局部陣雨。10月1日至2日有受燕子颱風影響的機率，1日雲林以北及宜花東有局部陣雨，南部山區及高屏亦有局部短暫雨。2日全台各地有陣雨， 其中1日至2日苗栗以北山區、南投及宜蘭山區有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，3日桃園以北仍有局部短暫雨，午後花東及中南部山區有局部短暫雨。4日午後山區有零星短暫陣雨。5日午後花東山區有零星短暫陣雨。 但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。