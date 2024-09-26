燕子颱風周末恐生成 吳聖宇曝接近台灣的關鍵

琉球群島南方海面逐漸有熱帶系統發展跡象，中央氣象署預估周末低氣壓將生成為熱帶性低氣壓（TD），甚至生成為颱風（燕子），台灣下周一至三受颱風外圍環流的影響最明顯，雨勢變大、降雨時間也拉長。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，雖然還有變數，目前大部分預報模式都預測出台灣東南方熱帶擾動發展，並且在下周靠近台灣東方海面後逐漸北上，趨勢上應該是相當可信的。

吳聖宇說，用大家所說的歐洲模式 (ECMWF) 資料來看，預估今明兩天(26-27日)熱帶擾動逐漸會成形，周末(28-29日)就會成為熱帶性低氣壓或颱風，並且往台灣東南海域靠近，下周一到周三(30日到10月2日)接近台灣東部、東北部海面，下周四(3日)後向東北遠離，下周五到周末(4-6日)轉為東北季風型的天氣。這個系統應該過去就是過去了，後續不會再有西南風或是低壓帶拖拖拉拉，西北太平洋颱風連續生成的旺季也要告一段落。

吳聖宇指出，目前擾動還未成形，預報應該還會有變化調整的機會，是到底離台灣有多近? 或最接近是哪一天? 可能都隨著擾動慢慢成形，預報模式比較能掌握它的發展後，整個變化過程的輪廓才會愈來愈清楚，今明兩天預報變化將是關鍵。

吳聖宇說，由於這個系統夾在東西兩個高壓之間，動態蠻複雜的，發展起來後系統的大小也是很關鍵的問題，如果比較小，偏西的分量就可能會比較多，也會更靠近台灣；如果比較大，那麼往北的分量就會比較多，也會關係到對台灣的影響程度。下周看來勢必會有颱風要經過台灣附近，但影響程度還未知，先提醒大家做好該有的準備。