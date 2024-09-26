北部東半部迎雨一周 下周一起下更大

北部、東北部準備迎雨一周了。中央氣象署指出，今起到周日受東北風影響及水氣增多，迎風面的北部和東半部降雨機率高。下周一起受低壓帶影響，降雨再增加。但早晚天氣微涼，低溫約24、25度。

氣象署指出，今天開始東北風逐漸影響，迎風面水氣增多，北部、東半部及金門、馬祖雲量偏多，降雨機率高，局部有短暫陣雨甚至雷雨，清晨至上午桃園以北地區有局部較大雨勢發生機率，午後花、東地區及東北部山區亦可能有局部大雨。中南部地區及澎湖則為多雲到晴，午後僅有零星短暫雷陣雨

溫度方面，氣象署說，各地高溫普遍為30至32度，而低溫則落在24至26度，感受舒適涼爽。

氣象署說，周五至周日東北風影響，迎風面水氣增多，北部及東半部整天不定時下雨，背風面為午後雷陣雨的天氣，下周一起低壓帶影響降雨再增加。早晚天氣舒適微涼，各地低溫約24、25度，局部空曠地區會再低一些，白天高溫30至33度。

今年第16號颱風「西馬隆」往日本方面移動，對台灣天氣沒有影響。但琉球南方海面有熱帶系統發展，周五之後到周末假日可能生成熱帶性低氣壓，甚至不排除升級成颱風「燕子」，下周接近台灣東方海面，下周一、二會影響台灣天氣。

氣象署指出，下周一到周三受此熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，雨勢再增加，迎風面北部及宜、花地區地區降雨更持續、明顯，有局部大雨發生機率，其他地區雲量增多，降雨機率增加，有局部短暫陣雨或雷雨。但熱帶性低氣壓或颱風發展位置、強度及其未來路徑、結構仍有不確定性，氣象署會持續留意追蹤。