文化遺產論壇登場 傅朝卿：文化遺產不可能堅持穿古裝

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年台灣文化遺產國際論壇25日登場，行政院文化獎得主傅朝卿在專題演講中指出，新與舊的結合已是21世紀文化遺產的主流。圖／文化部提供
2024年台灣文化遺產國際論壇25日登場，行政院文化獎得主傅朝卿在專題演講中指出，新與舊的結合已是21世紀文化遺產的主流。圖／文化部提供

「我們必須在文化遺產看到當代與未來，不是只有看到懷舊與過去。」2024年台灣文化遺產國際論壇25日登場，行政院文化獎得主、成大建築系名譽教授傅朝卿在專題演講中指出，新與舊的結合已是21世紀文化遺產的主流，「不管你有多麼念舊，你不可能堅持穿古裝而排斥新衣」。文資法已實施40年，台灣應該也願意與國際接軌邁向世界。

論壇共計兩天，結合台灣文化資產場域案例，邀集來自美國、澳洲、日本、韓國及加拿大與聯合國教科文組織（UNESCO）等6位國際專家，與國內推動文化資產保存的政府機關、專家學者、民間團體對話交流。

傅朝卿以「從再利用到遺產轉譯與詮釋：台灣文化遺產保存發展中的關鍵改變」為主題發表專題演講。他指出，21世紀文化遺產中新與舊的結合早已成為主流，這種空間美學可以讓訪客產生愉悅與驚喜。人們已經體認到盲目的回到過去並非是文化遺產保存維護的最終目的，如何面對未來的挑戰、將文化遺產引領至一個永續的未來更為重要。

他表示，「超越傳統」且已普及化的可適性再利用之遺產轉譯，已被視為21世紀文化資產新策略。「修復」只是文化保存的手段之一，並非最終的目標，如何在現代重新詮釋文化遺產，是文化保存更重要的目標。

文化部長李遠表示，自己較為熟悉文學、出版、電影、戲劇、表演藝術等產業，但在他的施政重點中，特別將文化資產列為12項沃土計畫的重要項目，表達台灣對於文化資產議題的重視。文資局局長陳濟民表示，台灣擁有豐厚的文化資產，但因國際情勢至今無法正式申請列名世界遺產。文資局近年透過國際論壇及與國際組織的連結，借重國際的經驗，持續加強台灣文化遺產的內涵、整備及人才培育等各項工作，期盼有一天，當台灣取得申請世遺的入門磚時，能以最完備的狀態提出。

「2024年台灣文化遺產國際論壇」5大專題涵蓋文化資產保存的不同面向。「文化景觀由上而下與由下而上」以潛力點「阿里山森林鐵路」為例，邀請ICOMOS文化景觀科學委員會主席Elisabeth Brabec與相關機關和學者專家整體思考文資保存的串聯與推動工作。「軍事遺產的解構與建構」透過金門及馬祖戰地遺產轉譯與再生的案例，與ICOFORT主席Doo-Won Cho交流軍事遺產的保存活化策略。

●「2024年台灣文化遺產國際論壇」於「文化部文化資產局」官方臉書、論壇官網同步直播，歡迎全國民眾親臨現場參與或線上收看。文化部文化資產局粉絲專頁：https://www.facebook.com/moc.boch；活動官網：https://www.easymap.tw/TCH/

世界遺產 文化資產 文化部

延伸閱讀

圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答

台灣文化遺產國際論壇 李遠盼專家探索千變之島

傳是下一個去職首長 李遠：這是我看過最好的劇本

文化部推文學改編影視特展 李遠：曾希望一輩子當編劇

相關新聞

福島五縣食品輸台 即起解除管制

衛福部食藥署昨晚公告，即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。日本農林水產大臣坂本哲志表示，「歡迎此舉，這是促進災區復原...

福島5縣食品解禁／消基會：汙染風險更高 強烈反對

食藥署七月廿三日預告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，預告期六十天，食藥署昨表示，預告期間無特殊反對意見，即起宣布上路。...

喝下抗藥菌？食藥署盯上乳酸飲料 醫師提醒「2族群」須留意

抗藥性細菌攀升，衛福部食藥署鎖定優酪乳、多多等乳酸產品，將監測其中潛在抗藥菌問題，評估潛在風險，並追查市售食品追查沙門氏...

墾丁觀光為何成慘業？ 葉匡時點出三大國旅人數下降主因

墾丁觀光產業成「慘業」，遊客數驟減。交通部前部長葉匡時今表示，沒有陸客來台，台灣對其他境外觀光客吸引力不足，加上國人去墾...

國旅冷 旅宿業平均每房收入747元

國旅住宿貴，連帶影響民眾國內旅遊意願，根據電商平台調查，發現今年上半年的「平均每房收入」，較去年同期慘跌百分之十七，回至...

健保總額協商 醫院、西醫基層破局

衛福部健保會昨進行明年度健保總額協商，但醫院、西醫基層部門與付費者代表意見分歧，協商宣告破局，中醫及牙醫部門達成共識。健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。