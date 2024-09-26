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剝洋蔥皮還在用指甲狂摳？東京餐廳料理長「2步驟」輕鬆處理
洋蔥是常見的食材，無論是拿來炒蛋、做三明治，或是煮咖哩、丼飯等等，可能都會利用到，好吃便宜營養價值也不錯。少數的缺點，就是剝起皮來相當麻煩，不僅花時間，還很容易有剝不乾淨的問題等等。其實，只要能夠掌握訣竅，就能輕鬆剝除洋蔥皮。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，在東京某餐廳擔任料理長的網紅廚師「HG7654321」，最近分享了如何輕鬆剝除洋蔥皮的辦法。
相關步驟如下：
1.首先將整顆洋蔥切對半。
2.從纖維側面逆紋開始，就能輕鬆剝除洋蔥皮。
玉ねぎの皮は繊維に逆らって剥くとベロっと簡単に剥けます。 pic.twitter.com/u39AbHQ7VC— 麦ライス(シェフ) (@HG7654321) September 18, 2024
另外，如果要一次處理好幾顆洋蔥，可以先全部都切對半後，再一一把皮剝掉，就會更有效率。有網友表示「一直以來都是拚命再用指甲摳」，而掌握了這個方法，就能簡單剝開洋蔥。
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