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用藥安全門／眼睛痠點藥水 一天別逾4次

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
眼藥水應透過醫師診斷或藥師指示選購。圖／123RF
眼藥水應透過醫師診斷或藥師指示選購。圖／123RF

現代人重度依賴電腦、手機、平板，整天緊盯螢幕，用眼過度造成痠澀疲勞，不少人會自行購買眼藥水來舒緩眼睛不適。國泰醫院眼科主治醫師陳映伊表示，市售眼藥水琳瑯滿目，標榜添加維他命A、B、E等成分，有保濕、抗疲勞、減緩發炎、改善乾澀等作用，但應透過眼科醫師診斷或藥師指示選購。

有些民眾把眼藥水當成「日常保養」，一天點好幾次，甚至多種眼藥水交互使用，則可能會過度刺激眼睛，造成副作用或反效果。到底眼藥水該怎麼挑選？有哪些用藥須知呢？

Q：如何挑選適合的眼藥水？

A：盡量挑選不含防腐劑的成分，如果是舒緩眼睛痠澀，建議選擇成分單純、不含藥性的人工淚液。含防腐劑的眼藥水可能對眼表造成傷害，且一天不宜超過4次，切忌眼睛不舒服的時候就點一下。

Q：如果一次買了2至3種眼藥水，可以交替使用嗎？

A：藥妝店超好買，看到各種功效的眼藥水都想掃貨，不過有些強效眼藥水含有抗生素或類固醇，屬於處方用藥等級，交互使用對眼睛沒有幫助，甚至可能損傷眼球表面，建議諮詢藥師或經醫師確診症狀後再用藥。

Q：熱敷對眼睛好，點完眼藥水可以熱敷、加速藥效嗎？

A：眼部熱敷可促進眼周血液循環、增加淚液分泌；點完眼藥水再熱敷並不會加速藥效，但熱敷之後再點眼藥水，循環作用比較好。

Q：感覺劑量只有點到半滴，可以繼續補點嗎？

A：不需要。眼藥水一次點一滴，但溢出眼睛是正常現象，一滴眼藥水的量是眼睛可容納最大量的5至10倍，不小心流到臉上，不用再補點。點完後壓住眼頭約1分鐘，可使藥水留在眼內時間增加，也不易流至鼻淚管，喉嚨有苦澀感。

確診 醫師 防腐劑

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