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健康你我他／牙床萎縮被迫拔牙 改吃軟水果

聯合報／ 文．圖╱董蓮蓉（北市中山）
「缺齒」也要注重「餘齒」的保健，因此我每天三餐飯後都會立刻刷牙，每三個月也會定期到醫院洗牙。圖／董蓮蓉提供
「缺齒」也要注重「餘齒」的保健，因此我每天三餐飯後都會立刻刷牙，每三個月也會定期到醫院洗牙。圖／董蓮蓉提供

從小我就很會磨牙，大學時已將牙齒磨到神經外露，不得不將14顆牙齒套住，以防止繼續惡化。裝上牙套後仍然會磨牙，但不會影響生活飲食，可以盡享人間美味。

隨著年齡增長，兩年前戴了近50年的牙套卻忽然脫落，這才赫然發現牙根已爛了，再經X光一照，天啊！14顆牙都已蛀掉，全部都得重做，但上排左、右兩顆大臼齒因為牙床嚴重萎縮必須拔除，因此我成了「缺齒之徒」。

初缺兩齒深感不適，要求牙醫師為我植牙，但因牙齦萎縮嚴重而無法施行，只好自我調適「缺牙」後的飲食。首先我將早餐改以地瓜、稀飯搭配雞蛋，中餐大多以麵食為主，晚餐就吃魚肉、豆類搭配煮爛的青菜，如今倒也不失健康。

至於水果，從缺牙後就改吃香蕉、木瓜等軟的水果，盡量減少咀嚼上的負荷，以減緩牙齦的萎縮。其實在台灣，一年四季的水果、食材都不缺，只要花點巧思，就可將各類食材料理成多樣化的佳餚，無需過分擔心缺牙後的營養。

倒是牙齒保健非常重要，「缺齒」也要注重「餘齒」的保健，否則成了「無齒」之徒，就很難再享受美食了。因此我每天三餐飯後都會立刻刷牙，每三個月也會定期到醫院洗牙，每晚戴著咬合板入睡，防止牙齒繼續磨損。相信在我悉心呵護下，餘齒必能伴我餘生，讓我盡享美食。

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