栓劑不當使用 2歲童連燒5天、吐血又黑便

近期有名2歲兒童連續發燒，因為完全拒絕口服藥物，一燒起來家長就幫孩子塞栓劑，燒到第5天才住院治療，還出現吐血、黑色血便等上消化道出血症狀，快篩發現為腺病毒感染，經處置後症狀改善。

醫師建議家長，2歲以上孩童可試著溝通吃口服藥，若真的不行，可選擇泡溫水澡散熱等物理性退燒方式。

隨著新冠肺炎疫情結束，林口長庚醫院副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵說，因為「免疫負債」，這段時間出現很多病毒或細菌感染個案，最常見的表現症狀為發燒，提醒家長務必要就醫找到致病原因對症用藥，並不是發燒就一定對應某種藥物，用藥期間也要留意時間間隔，並觀察病情、有無過敏等，必要時盡快回醫療院所就診。

常見退燒藥為乙醯胺酚（Acetaminophen）、異布洛芬（Ibuprofen）、待克菲納（Diclofenac）等，但小小孩發燒時，可能不太方便餵口服藥，所以有些藥品會做成栓劑，透過肛門黏膜吸收。

邱政洵說，該名病童在住院過程中出現吐血、黑色血便等上消化道出血症狀，內視鏡也發現十二指腸潰瘍，所幸在院內經過點滴、口服藥等適當治療後狀況穩定，提醒家長，要留意這類過度或不當使用退燒藥，因為這些藥物的劑量都是根據體重開立，務必遵照醫囑用藥較安全。

邱政洵指出，不願意服用口服藥的孩子，有時候已經是行為問題，2歲以上已經可以慢慢嘗試溝通，加上現在很多口服退燒劑型都是甜的，真的不行的話，可採用泡溫水澡散熱等物理性退燒方式。

如果藥吃了不到30分鐘就吐出，代表藥效在體內還沒有產生作用，就可能需要補吃藥。邱政洵表示，若30分鐘後才吐，大部分藥物應該有被吸收，就不需補吃，等到下次吃藥時間吃藥即可；也可善用餵藥工具，把藥品滴在靠近兩頰或嘴角的舌下，分多次慢慢將藥物餵完，不要強行餵藥造成小孩的心理壓力。