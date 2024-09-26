健康主題館／秋天皮膚乾癢 中醫師建議6招緩解

時序進入秋天，惱人的皮膚癢又開始發作。中醫認為，秋天的氣候較乾燥，溫度也開始下降，皮脂腺分泌皮脂較為不足，加上「秋老虎」持續發威，皮膚常會感覺乾燥，尤其肌膚敏感者，皮膚更容易出現紅、腫、癢等症狀，若反覆發作，將嚴重影響日常生活。若秋天燥氣太過，則易傷津液，除了皮膚乾癢外，也易有口乾舌燥、鼻咽乾燥、大便偏乾燥等症狀。

緩解秋冬皮膚乾癢六招：

1. 擦乳液保濕

在乾燥的秋冬季節交替之際，做好身體儲水保濕的過冬計畫，是最重要的事情。常見的皮膚保濕方法，建議可塗抹乳液、綿羊油、凡士林等。

2. 多喝一杯水

秋天皮膚乾燥，應該多喝一杯水，建議水溫不要太低，除可幫助緩解口渴症狀，也可以改善大便乾硬。秋天早晚溫度比較低，早上喝一杯溫開水可以暖和身體，更能幫助排泄。

3. 晨起按摩頭頂

人體一日的氣血，始於睜開眼睛後，血液自心臟打出，再分散至四肢。早上起床時，多輕刮雙眼眉目間的「印堂穴」往頭頂的「百會穴」，可以增強血液循環、改善皮膚乾癢症狀。

4. 選對食物潤燥

秋性剛燥，但秋天盛產的食物有「潤燥」功能。水分含量高的水梨是很好的選擇。其他帶有膠質、質地黏稠的食物也有「潤」的效用，例如銀耳、海帶、山藥、蓮藕、菇類、海參、秋葵等，都是潤心、潤肺的好選擇。至於炸烤、辛辣等燥熱食物則應盡量避免，以免加重身體的燥感。

5. 早睡、多睡

人體是個小宇宙，小宇宙要和外界的大宇宙互相對應，「春生、夏長、秋收、冬藏」，秋冬之際陽氣逐漸收斂，此時應該要早睡一點、多睡一點、增加睡眠時間，以養氣斂陰。

6. 別一直抓皮膚

癢到受不了，最好降溫止癢，而不是一直抓。與其抓皮膚抓到出血，不如改成往肢體末梢方向推出，因為只有往離心方推出，心臟的血才能被推出到傷口處，以修補傷口。

晨起按摩印堂穴。 圖／田騏嘉提供

若皮膚仍發炎劇烈，中藥治療會以清熱解毒，涼血止癢為主。常用中藥有金銀花、連翹、薄荷、牛蒡子、知母、牡丹皮、蟬蛻、桑白皮等。