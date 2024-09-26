王偉忠老派社會觀察曆

資深製作人王偉忠與報時光聯名推出「2025老派社會觀察曆」，許多網友幫家人採購，全家一同回味台灣過去七十年的趣味點滴。

王偉忠說，歷史有時候看起來是世界上幾個名人或寡頭的事，實際上每個普通人都在寫自己版本的歷史。從小時候唱的兒歌、到雜貨店偷舔糖球的往事，到每個男人都會去的成功嶺等，每個人都有自己版本的回憶。

「2025老派社會觀察曆」預購折扣價1090元，現正熱銷中，優惠將在十月三日結束。詳情請洽聯合報報時光專線 02-86925588，分機6133。