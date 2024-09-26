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健保總額協商 醫院、西醫基層破局

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
明年健保總額突破9000億元大關，衛福部健保會昨進行總額協商會議，協商最後醫院、西醫基層部門與付費者代表意見分歧，協商破局，中醫及牙醫部門則達成共識。本報資料照片
明年健保總額突破9000億元大關，衛福部健保會昨進行總額協商會議，協商最後醫院、西醫基層部門與付費者代表意見分歧，協商破局，中醫及牙醫部門則達成共識。本報資料照片

衛福部健保會昨進行明年度健保總額協商，但醫院、西醫基層部門與付費者代表意見分歧，協商宣告破局，中醫及牙醫部門達成共識。健保會於明天（周五）公布最後協商版本，若採兩案併陳，年底將由衛福部長邱泰源裁示，但不管結果為何，明年健保總額均將突破九〇〇〇億元大關。

代表西醫基層的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，己方提出成長率版本為百分之五點五，但消費者則提出百分之三點九九九，雙方想法落差不小。在護理師加薪案，己方期望繼續編列六點五億元，為護理師加薪，但卻被付費者代表反對，討論三小時後仍無共識。

昨參與協商的醫院部門代表、社區醫院協會理事長朱益宏說，在暫行性支付上，衛福部明年編列五十億元公務預算用於癌症藥品，但非癌症藥品、醫材暫行性支付則有五點四億元，醫院代表認為，這部分應由公務預算支應，不過，健保署及付費者代表採反對意見。

此外，明年罕病用藥及治療Ｃ肝防治相關經費，編列罕病藥物預算高達一五一億元，健保署及付費者代表希望加碼至一七九億元，但依「罕見疾病防治及藥物法」，相關藥物經費應由公務預算支應，卻因菸捐支應不足而納入健保總額；另Ｃ肝藥品費用明年編列約廿二億元，愛滋病治療藥品編列五十七億元，醫院代表也希望政府編列公務預算支應，扛起責任。

歷經十二小時協商，醫療改革基金會、台灣癌症基金會、全國勞工聯合總工會等付費者代表於會後發表共同聲明，與醫院、西醫基層部門之間仍有三大分歧，無法達成共識，為此，表達遺憾。

行政院今年八月卅日核定明年健保總額成長率高推估為百分之五點五，低推估百分之三點五二一，預計健保總額達九一一二億至九二八六億元。衛福部長邱泰源日前表示，明年健保總額成長率若採高推估，健保安全準備金仍有一點〇一個月，未達調漲保費規定，明年不會漲保費。

健保總額 成長率 衛福部

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