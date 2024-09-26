抗藥性管理／學者不樂觀 難估抗生素真正用量

行政院「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於二○二五年正式啟動，目標為五年內成人抗生素用量減少百分之五、超級細菌（ＣＲＡＢ）感染下降百分之十，不過，一名資深感染科教授表示，難以估計基層診所、藥局、動物用藥等用了多少抗生素，對於二○三○年成效，不表樂觀。

濫用抗生素致抗藥性問題嚴重，台大公衛所教授陳秀熙說，台灣細菌抗藥性在全球排行中名列前茅，主因有二，分別為抗生素濫用、病人服藥順從性不佳，以致愈來愈多病菌突變成具有高度抗藥性的「超級細菌」。

開業藥師李懿軒指出，就實務觀察，許多家長看到小孩發燒感冒，心急如焚，服藥二、三天未見好轉，就找另一家診所看診，導致抗生素重複使用，藥物處方缺乏統整，用藥療程中斷，以致細菌產生抗藥性。再者，醫師為符合民眾期待的療效，常使用較後線的抗生素，以致抗藥性問題更嚴重。

台大感染科主任陳宜君則為臨床醫師叫屈，她說，「不是醫界濫用抗生素，而是感染症治療充滿不確定性。」，敗血症等感染症患者病情不穩，有時迅速惡化，感染科醫師常在尚未確定病因之前，即先投藥。此外，台灣醫療相對積極，為求維持生命跡象，幫病人插管、接上葉克膜，感染科醫師也只能繼續投藥，使用多種抗生素。

「另一問題是藥物給付偏低」陳宜君說，連製藥大國美國都面臨抗生素老藥斷貨、新藥研發緩慢等雙重夾擊，台灣許多抗生素健保核價比糖果還低，缺藥問題嚴峻，世衛組織早已警示，抗藥菌問題並非自由市場可以解決，政府應積極介入協助。

對於行政院即將啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，資深感染科教授表示，這是近年防治超級細菌的一大突破，但五年後能否達標，則很難樂觀看待，原因在於無法估計真正抗生素使用量。

該教授說，大醫院開立抗生素屬處方用藥，均有紀錄，但基層診所、藥局及畜牧業者、動物醫院到底用了那些抗生素？用多少量？難以估計。如未能實際掌握的用量，又該怎麼減量？政府定下五年計畫，可能到了二○三○年，仍很難檢視成效。