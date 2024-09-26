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優酪乳 食藥署要查菌種抗藥性

聯合報／ 記者賴昀岫陳雨鑫／台北報導
行政院決議，由衛福部疾管署、食藥署與農業部，執行5年期「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，對「市售乳酸菌產品中腸球菌等潛在抗藥菌種的抗藥特性」如多多、養樂多、優格、優酪乳等產品，定期抽驗相關菌種的抗藥性。記者侯永全／攝影
行政院決議，由衛福部疾管署、食藥署與農業部，執行5年期「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，對「市售乳酸菌產品中腸球菌等潛在抗藥菌種的抗藥特性」如多多、養樂多、優格、優酪乳等產品，定期抽驗相關菌種的抗藥性。記者侯永全／攝影

優格、優酪乳、乳酸飲料等產品酸酸甜甜，很難想像與抗生素抗藥性有關，衛福部食藥署昨宣布六大任務，「市售乳酸菌產品中，腸球菌等潛在抗藥菌種的抗藥特性等，評估潛在食安危害及消費風險」名列其中。專家說，如攝取含有抗藥性的腸道益生菌產品，感染時投以抗生素，也可能失效。

行政院執行跨部會「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，衛福部食藥署肩負「提供抗生素生產或輸入數量、加強宣導民眾正確使用抗生素、加強查核抗生素無處方販售情形、強化抗生素供應主動監測、市售抗生素產品品質監測、食媒微生物抗藥特性研析」等六大任務。

其中特別的是「食媒微生物抗藥特性」，食藥署副署長王德原說，這建立在既有食品稽查業務基礎上，例如採檢生魚片、早餐店販售即食食品時，依食品中毒相關規定，檢驗沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，在該跨部會計畫中，則進一步檢驗該細菌是否具抗藥性。

乳酸菌屬於腸道益生菌，舉凡市售優酪乳、乳酸菌飲料、膠囊錠狀等保健食品等均含有腸球菌，王德原說，如果產品中益生菌具有抗藥性，吞下肚後，就可能影響腸道菌叢，一旦感染生病，接受抗生素治療，即可能提高失效風險，因此，有必要檢驗是否有上述產品菌種是否帶有抗藥性。

對食藥署檢測乳酸菌產品菌種是否帶有抗藥性，林口長庚副院長邱政洵讚許說，「這讓國內盤點抗生素抗藥性問題現況，補上一塊重要拼圖。」

邱政洵說，乳酸桿菌、酵母菌、比菲德氏菌、腸球菌均為常見食品菌種，其中腸球菌為人體共生菌，類別眾多，在腸胃系統以「糞腸球菌」、「屎腸球菌」居多，一般屬於好菌，如食品中菌株出現抗藥性，則腸胃裡腸球菌也可能產生抗藥性，一旦形成「萬古黴素抗藥性腸球菌」，用藥有限，患者恐引發敗血症危及生命。

衛福部在一○八年公告限制「糞腸球菌」及「屎腸球菌」在未經確認其食用安全性前，不得作為食品原料使用，如業者仍有使用需求，需提交菌株安全性報告，確保菌株不具抗藥性，等於前端已有把關。邱政洵表示，未來在市場端篩檢菌株是否具有抗藥性，確實有助於降低抗生素抗藥性風險。

王德原說，抗藥性背景調查目的為補足國家整體背景值，有助於提高治療效果，臨床醫療人員如果瞭解那些常見造成食物中毒的細菌已有抗藥性，在治療時就會選擇第二、三線、較無抗藥性的抗生素品項。

抗生素 風險 食藥署

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