福島5縣食品解禁／消基會：汙染風險更高 強烈反對

食藥署七月廿三日預告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，預告期六十天，食藥署昨表示，預告期間無特殊反對意見，即起宣布上路。消基會董事長吳榮達批評，在預告期間曾強烈反對，「難道消基會的意見不算特殊反對意見」？

吳榮達強調，根據七月輸入食品檢測結果，來自日本的輸入食品仍檢出微量輻射食品，全面開放不是時機；再者檢測出輻射的食品也未能溯及履歷，對消費者來說，資訊仍未見透明。

吳榮達說，在預告期間，消基會公開反對此解封措施，原因為逐批抽檢，難保不會有漏網之魚，更何況本次開放的品項包括野生鳥獸類、菇類、漉油菜等，受環境輻射的暴露影響程度較大，潛在汙染的風險性更高，不像一般養殖、產種的農產品可控制其生產過程。

吳榮達表示，衛福部應以國人健康做為政策最重要的考量，不應開放仍有輻射疑慮的食品輸入台灣。