福島五縣食品輸台 即起解除管制

衛福部食藥署昨晚公告，即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。日本農林水產大臣坂本哲志表示，「歡迎此舉，這是促進災區復原的積極一步」；日本政府相關人士表示，賴清德總統重視對日關係，在執政黨於立法院居少數的困難政治狀況下，仍撤除進口管制措施，對此表達感謝。

法新社報導，日本農林水產省廿五日表示，台灣放寬二○一一年福島核電廠事故後對日本福島縣等五縣產食品的進口管制。

日本農林水產省表示，台灣已解除來自福島縣及茨城、栃木、群馬和千葉等鄰近四縣的野味肉類、蘑菇和漉油菜等進口禁令，但前提為需提交輻射檢測、產品產地等證明文件。台灣另取消上述五縣以外產品附加放射性物質檢查報告的規定。

日本農林水產省指出，在台灣宣布放寬限制後，所有在日本流通的食品均可出口台灣，例如，靜岡縣茶葉、岩手縣和宮城縣的海產都可輸台，且無需放射性物質檢驗報告。

衛福部食藥署於今年七月廿三日預告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，未來野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原禁止品項，採雙證管理加逐批檢驗；日本禁止流通的品項仍不准輸入台灣。預告期六十天，食藥署昨晚於官網發布修正「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，即日生效。

副署長林金富表示，在預告期間並未收到特殊反對意見，因此，昨公告上路，公告內容三大重點，分別為「維持禁止日本國內限制流通產品品項輸台」、「維持福島五縣之所有產品輸入時，須檢附產地證明及輻射檢測證明『雙證』，並於邊境逐批檢驗」、「維持自日本所有輸入產品，均須檢附產地證明」。

管制國剩陸、韓、俄羅斯

我國於二○二二原則解除對福島縣等五縣產食品的禁止進口措施，但野生鳥獸肉、菇類及漉油菜仍持續禁止進口。林金富表示，解除限制後，在日本當地流通的食品均可全數進口台灣。

日本三一一地震後，共有五十三個國家或地區對日本食品採取管制措施，林金富表示，已有四十九個完全解除管制措施，僅剩台灣、中國大陸、南韓與俄羅斯仍對風險產品停止輸入，或要求提供輻射或（及）產地證明。