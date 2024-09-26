國旅冷 旅宿業平均每房收入747元

國旅住宿貴，連帶影響民眾國內旅遊意願，根據電商平台調查，發現今年上半年的「平均每房收入」，較去年同期慘跌百分之十七，回至疫情期間、二○二○年水準，顯見現在的旅宿業經營壓力更大。

根據奧丁丁集團統計、實際訪談國內逾兩千家旅館、民宿業者數據發現，今年上半年平均每房收入為七四七元，較去年同期的九百元減百分之十一，和二○二○年的七○二元相近。

旅館商業同業公會全聯會常務監事李素珍表示，旅宿業固定成本逐年增加，包括員工薪資待遇、休假制度改變，且在缺工情況下，各飯店更會釋出較好條件招募人力。此外，今年夏季用電拉長一個月，業者電費成本均增加。

李素珍指出，百工百業都無法避免通膨，較舊的旅館無法更新設備，會選擇以較低的房價競爭，較貴的多是新飯店，由於建置成本高，就會反映在房價上，其他還有很多隱形成本無法精算在房價上。在固定成本難以下降的情況下，旅客減少就影響業者收入。

一名符合觀光署優宿專區的南部民宿業者透露，以一間售價一千元的房型為例，占比大致可分為「固定成本」包括租金或置產攤提三五○元、房務服務或人力費用兩百元；「變動成本」包括線上旅遊業佣金或行銷費用一五○元、備品與水電或其他一五○元，剩下的淨利一五○元。