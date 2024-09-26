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華航推療癒甜點 吉伊卡哇陪你飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
華航攜手五桐號推出吉伊卡哇機上甜點，華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與五桐號共同創辦人劉奕廷（右二）宣布全航線、全艙等都能享用。圖／中華航空提供
華航攜手五桐號推出吉伊卡哇機上甜點，華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與五桐號共同創辦人劉奕廷（右二）宣布全航線、全艙等都能享用。圖／中華航空提供

動畫人物「吉伊卡哇」從日本暴紅至台灣，中華航空與五桐號、吉伊卡哇推出限定甜點及飲品外，明起至十月底止，於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店拍照打卡，就有機會抽中全亞洲不限航點來回機票。

華航表示，自桃園出發的日本航線經濟艙旅客，可品嘗到日式風味的抹茶達克瓦茲，長程航線豪華經濟艙是鹽之花布列塔尼酥，經濟艙則有抹茶紅豆Ｑ心銅鑼燒，從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會享用楓糖奶油沙布雷。另外，明年預計還會有第二波新品太妃糖珍奶棉花雪Ｑ餅、冬瓜檸檬，以及隱藏版甜點上線。

華航也說，此次聯名的五桐號，是以茶為基底的飲品和點心，像是帶有茶香的紅玉紅茶風味小雪餅、酸甜的百香果綠茶凍冰淇淋，分別在區域線不同航程的經濟艙提供。飲品部分，粉橘色的百香果紅茶氣泡飲供應於全航線、全艙等；較短航線經濟艙除聯名甜品外，還可以享用鋁箔包蜜桃冰茶。

華航表示，廿七日至十月卅一日，於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照上傳至華航Facebook粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中全亞洲不限航點來回機票，限量六張。

華航表示，廿七日當日打卡的前兩百名顧客還可搶先品嘗華航機上點心。十月搭乘華航班機，十月底前憑登機證到五桐號任一門市購買飲品，還可享大杯量中杯價。

五桐號 華航

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