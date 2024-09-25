緩解攝護腺不適又保留性功能 用「這方法」治療就對了

1名65歲男性，最近有排尿困難、排尿斷斷續續、尿不乾淨情況，泌尿道還反覆感染，晚上常需起床上廁所，生活大受困擾。醫師檢查確認是因攝護腺肥大造成下泌尿道不適，所幸經以微創水刀治療，患者術後恢復良好，隔天即可下床活動，住院3即返家休養，一個月後排尿順暢，睡眠品質也變好，生活工作恢復正常。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬說，目前攝護腺肥大手術分為非切除手術(尿道拉提術、水蒸汽消融術)與切除手術(電刀刮除術、雷射汽化術、雷射剜除術、單純切除術)兩種。

非切除手術主要優先考量患者的性功能、尿失禁控制功能保留，通常症狀緩解有限，會受到攝護腺大小和形狀的限制，也可能需要再次治療。切除手術則優先考量症狀緩解，也會受到大小和形狀限制，手術時間長，治療視野較受侷限，也可能有不同的併發症發生。

至於微創水刀治療，是以創新機械手臂輔助精密自動化控制的水刀治療，雖然也是切除手術，但適用於各種大小和形狀的攝護腺肥大，提供患者安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。

他說，多數攝護腺肥大患者在接受治療時，想要緩解不適症狀，但又擔心性功能和尿失禁控制功能的喪失，現在微創攝護腺水刀治療能符合患者需求。手術時能提供即時影像導引，又同時提供膀胱鏡及經直腸超音波影像，能完整呈現清晰的攝護腺立體影像，術中執行還能識別關鍵解剖結構，制定要切除和避開的範圍，為患者量身制定治療計畫。

另外，因系統採用免加熱水刀噴射技術切除攝護腺肥大組織，不會對其他細胞組織產生熱傷害，且治療由機械手臂輔助，穩定精確的執行自動化治療程序，將人為因素影響降至最低。

童綜合研發創新中心院長歐宴泉說，微創水刀治療以水當介質及切除工具，對攝護腺組織沒有熱傷害，在機械設備輔助下，精準切除攝護腺增生的部分，能夠保留完整泌尿功能，術後病患快速恢復。攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷，因此若有頻尿、夜尿次數變多等早期症狀，就應該盡早到找專業泌尿科醫師診治。