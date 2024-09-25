常聞到惡臭味證實罹罕見癌 北榮二人四手摘腫瘤保嗅覺

49歲陳先生單側鼻塞，還持續聞到惡臭味，原以為是鼻竇炎，就醫檢查發現，竟是罕見的惡性腫瘤「顱底嗅覺母神經細胞瘤」。台北榮總內視鏡顱底手術團隊以「兩人四手」以經鼻內視鏡顱底手術成功摘除腫瘤，並選擇性保留單側嗅覺功能，不必像傳統手術須犧牲嗅覺，一舉達到「根除腫瘤、嗅覺不喪失」的目標，幫助患者重獲新生。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部鼻頭頸科主任趙勻廷與神經外科主治醫師王緯歆合作，為陳先生施行「經鼻內視鏡顱底手術」。兩人四手從單側鼻孔進入，先由趙勻廷清除鼻腔腫瘤，再由王緯歆清除乾淨顱底腫瘤，手術前後費時6小時。

趙勻廷說，陳先生腫瘤約3公分大小，確診後強烈表達想要保留嗅覺，不想術後食之無味、連吃東西都沒有樂趣。因此，手術中，為了確保完全根治，進一步切開腦膜並移除嗅神經，徹底清除可能蔓延的腫瘤細胞。

趙勻廷指出，手術時再利用自體脂肪、大腿筋膜與鼻中膈黏膜瓣，在單側鼻腔內重建顱底缺損，以多層次修補的方式達到腦脊髓液滴水不漏。

術後，陳先生再接受放射治療，追蹤至今長達4年腫瘤無復發。值得一提的是陳先生手術與放射治療後未完全損傷嗅覺功能，仍有部分保留，得以恢復正常生活，維持一定的生活品質。

趙勻廷表示，嗅覺母神經細胞瘤為鼻腔的惡性腫瘤，相對罕見，占所有鼻腔腫瘤3%，每年總體發生率約250萬分之一，因腫瘤源於鼻腔頂端的嗅覺神經上皮，特別容易沿嗅絲穿過顱底到達顱內，侵犯鄰近的腦與眼睛。以北榮為例，自2015年以來，僅診治約20例，其中他收治有3例。

趙勻廷說，嗅覺母神經細胞瘤任何年齡皆可能發生，尤其好發40至60歲成年人，常見症狀包含流鼻血、嗅覺喪失、鼻塞與鼻部疼痛等。

趙勻廷說，嗅覺母神經細胞瘤常侵犯雙側嗅神經，治療採用雙鼻路徑進行前顱底廣泛切除，獲得最大的手術空間和視野，更徹底地清除腫瘤，但往往需犧牲嗅覺功能。因陳先生腫瘤僅涉及單側顱底，才可以進行嗅覺功能保留的嘗試，很幸運的是經過醫療團隊的努力，腫瘤獲得有效控制，最大程度地維持了患者的生活品質。