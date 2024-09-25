港女大鬧台北車站！忘了儲物櫃密碼 拿錢丟人員怒吼「我是有錢人」

台灣及香港網絡近日瘋傳多段影片，指台北車站有1名相信是香港女遊客，因忘記置物櫃密碼無法打開櫃子取回寄放行李，尋求置物櫃公司職員協助，卻不滿確認流程繁複，竟大鬧車站腳踢櫃門，更怒吼職員，其間強調「我是有錢人」。最終港女更不願意按規定投錢付款，把紙鈔強行塞到職員手裡，導致紙鈔掉在地上，港女則拿著行李離開怒吼「走開吧！」。

影片引來台灣及香港網友公憤，批評港女行為過分，「為什麼會這麼丟人」、「搞砸了香港人」、「永久禁入台灣」、「有時候真要多一點耐性和理解，不要因為一時情緒影響自己和其他人的心情，大家互相體諒會好很多 」 。也有人從口音猜測她是否真的香港人。

而台灣媒體引述鐵路警察表示，針對這種情況，「置物櫃公司依法可以提告公然侮辱和毀損告訴」。

港女大鬧台北車站

綜合台灣媒體報導，事發上周四（9月19日）下午3時許，台北車站有1名相信是香港女遊客忘記了置物櫃密碼，無法打開櫃子取回寄放行李，於是尋求置物櫃公司職員協助。

職員多番確認是否該櫃物主本人、寄物時間和寄放物，港女卻不滿置物櫃公司確認流程太繁複，情緒大暴走，不斷「大吼大叫」，除了腳踢置物櫃，更拿錢丟職員。

港女怒吼職員：我是有錢人！

從網上流傳影片見到，該名穿黑色背心白色長裙港女，正站在置物櫃前與職員爭執，職員表示「東西又不是我放的，我怎麼會知道是不是妳的，所以我要跟你確定」，港女隨即怒吼「我剛才不是告訴妳（職員）了嗎？灰色！」。職員再向港女確定「是妳確定了嗎？」，港女手指指回應「我確定了！我確定！我確定！」，職員於是幫櫃子解鎖。

另1段影片見到，該港女取出行李後，大力踢向正關閉的櫃門，並問職員「總共多少錢」，更聲稱「我是有錢人」。職員回覆400台幣，港女竟把紙鈔強行塞到職員手裡，導致紙鈔掉在地上。職員提醒要投錢付款，「等一下哦，這個是妳沒有投錢的」，但港女沒有理會，拿着行李離開，走前回頭咆哮「走開吧！」。影片至此結束。

網友鬧爆：影衰香港人

影片引來台灣及香港網友公憤，批評港女行為過分，「不核實給錯了第二個那麼怎麼樣？」、「為什麼會這麼丟人」、「搞砸了香港人」、「永久禁入台灣 」、「有時候真的要多一點耐性和理解，不要因為一時情緒影響自己和其他人的心情，大家互相體諒會好很多 」 。也有人從口音猜測她是否真的香港人。

台灣警察：可提告公然侮辱和毀損告訴

而台灣媒體引述鐵路警察表示，針對這種情況，「置物櫃公司依法可以提告公然侮辱和毀損告訴」。

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文章授權轉載自《香港01》