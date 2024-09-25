墾丁觀光為何成慘業？ 葉匡時點出三大國旅人數下降主因

墾丁觀光產業成「慘業」，遊客數驟減。交通部前部長葉匡時今表示，沒有陸客來台，台灣對其他境外觀光客吸引力不足，加上國人去墾丁耗時耗力，時間成本沒有較省，旅宿、消費成本高，墾丁如能轉型，風情將不同，政府應用整體式概念推動觀光。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請葉匡時談論高捷停駛、高鐵南延屏東、國旅退步等議題。

何志勇說，近年來南台灣旅遊也浮現重大問題。屏東墾丁遊客數自2014年825萬高峰，一路下滑到去年僅剩263萬，疫情之後未見起色。連墾丁大街地標麥當勞，以及知名餐廳、飯店相繼退出墾丁。最近有調查顯示，墾丁的國旅負評是全台第一，過去兩年屏東縣住宿平均房價一晚甚至超過新台幣5000元。陳學聖表示，墾丁國旅人數自從馬英九卸任後，2016年就直線下滑。

葉匡時說，墾丁國旅人數下降主要原因，首先是陸客大減。他任職交通部時，海外觀光客來台一年高達1000萬，如今只剩600多萬；其次，是沒有人替補陸客缺口，台灣對其他境外觀光客吸引力不夠。再加上，國人去墾丁耗時耗力，時間成本沒有比較省，旅宿、消費成本高，食物也沒有特色。何志勇補充，台灣的海外觀光客在2015到2019連年破千萬，其中2015年陸客佔420萬，2023年只剩23萬，這正是目前缺口所在。

葉匡時分析，台灣的觀光屬於「小農經濟」模式，即各地各做各的，沒有整體協調。政府應該用整體式的概念推動觀光，例如能否讓墾丁所有房子的屋頂都塗同樣顏色？如能做到，墾丁的風情會相當不一樣。疫情旅客減少時，本應是推動觀光轉型好時機，可惜政府沒有把握。

陳學聖認為，交通部要管陸、海、空運輸，乃至於氣象、觀光，因此部長要能壓過各部會首長，才能推動全盤策略。如今民進黨卻只推派當過台中市議員的陳世凱來當交通部長，怎麼能夠成為各部會之首？可見民進黨對交通不重視，那怎麼期待台灣觀光會好？

葉匡時分享，蔣經國任行政院長時，曾親訪李國鼎、王章清住處，分別請其任財政部部長、交通部次長。好的領導人是把陌生的賢才志士納編進團隊，領導人力差的才是推身邊無能之人出線，但出事了，負責的仍是領導人自己。