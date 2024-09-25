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喝下抗藥菌？食藥署盯上乳酸飲料 醫師提醒「2族群」須留意

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院決議，由衛福部疾管署、食藥署與農業部，執行5年期「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，對「市售乳酸菌產品中腸球菌等潛在抗藥菌種的抗藥特性」如多多、養樂多、優格、優酪乳等產品，定期抽驗相關菌種的抗藥性。記者侯永全／攝影
行政院決議，由衛福部疾管署、食藥署與農業部，執行5年期「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，對「市售乳酸菌產品中腸球菌等潛在抗藥菌種的抗藥特性」如多多、養樂多、優格、優酪乳等產品，定期抽驗相關菌種的抗藥性。記者侯永全／攝影

抗藥性細菌攀升，衛福部食藥署鎖定優酪乳、多多等乳酸產品，將監測其中潛在抗藥菌問題，評估潛在風險，並追查市售食品追查沙門氏菌病原。專家表示，含益生菌等菌株的飲品，健康民眾的胃酸可幫助殺菌，但高齡者胃酸因胃酸分泌減少，免疫低下病人容易感染抗藥菌，飲下類似飲料時，必須特別留意。

台大醫院感染科主任陳宜君說，食物來自大自然，多少帶有細菌，抗藥菌在食品鏈中散播，確實是一大問題，尤其乳酸飲料的原料「乳製品」，其特性有利細菌繁殖，不過，食品製程的抗藥菌管理相關研究不多，也沒有感染科人員介入，實際影響較難評估。

感染症醫學會秘書長王振泰說，根據研究，臨床病人感染的細菌種類中，腸球菌具有一定比率的抗藥性，但乳酸飲料含腸球菌的品項很少，民眾是否會因飲用含腸球菌的乳酸飲料或健康食品，導致身上細菌出現抗藥性，必須有更多研究證實。

「民眾喝下的菌類，絕大多數會被胃酸殺死，真正能到達小腸、被人體吸收的菌量不多，應不至於導致抗藥菌感染。」消化系內科專科醫師、昕新智慧診所院長朱光恩表示，許多服用抗生素的病人，會在看診時詢問，若喝益生菌飲品、服用益生菌普充品是否會有抗藥性問題，會影響藥效，但一般患者其實不用擔心，因癌症治療服用免疫抑制劑的患者，或其他原因導致免疫低下的病人，則必須暫停食用。

朱光恩說，乳酸菌飲品可幫助腸道好菌增生，急性腸胃炎患者，吃益生菌亦有助平衡腸道菌株，減緩腹瀉表現，理應有益而無害，健康民眾不必過度恐慌，若民眾仍有疑慮，也可選擇在服用抗生素時，暫停使用乳酸菌飲品。

陳宜君表示，細菌感染與個人健康有關，胃酸是食安的第一道防線，但年紀大、胃酸分泌較差的長者，因胃潰瘍用藥抑制胃酸的病人，較容易被細菌感染，尤其較常在食物中發現的沙門氏菌，胃酸分泌少的民眾吃下肚，更容易引發腹瀉等問題。

患者 抗生素

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