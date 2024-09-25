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台大教職員連4年健檢 3600名受惠、揪出27人罹癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大校長陳文章（左）與好心肝基金會董事長許金川（右）簽署「好心肝基金會愛心回饋台大教職員健檢專案」第二期合約。圖／好心肝基金會提供
台大校長陳文章（左）與好心肝基金會董事長許金川（右）簽署「好心肝基金會愛心回饋台大教職員健檢專案」第二期合約。圖／好心肝基金會提供

台灣大學與好心肝基金會合作，自2021年起，連續4年共同推動教職員健檢，執行成果指出，台大教職員累計3601人參加健檢，共驗出有27位罹癌。台大校長陳文章與好心肝基金會董事長許金川今日簽署「好心肝基金會愛心回饋台大教職員健檢專案」第二期合約，將新增MRI（磁振造影）、CT（電腦斷層）。

好心肝基金會策略長黃世貝表示，2021至2024年，共有3601位台大教職員參加健檢，1614人是學校老師、1987人是學校教職員。總共驗出27位罹癌，其中又以大腸癌10人最多、乳癌4人居次，直腸神經內分泌腫瘤、甲狀腺癌及胃癌各有3人。參加健檢的人員，在整體滿意度調查上，感到「滿意」及「很滿意」達100%。

陳文章提到，師資是學校最重要的無形資產，過去4年來，在好心肝基金會及善心人士的慨捐下，提供高品質的健檢，有助於了解身體狀況、提早發現病灶，加以預防疾病或改善健康。健檢服務邁向第二個4年，繼續照顧第一線教職員的身心健康，有也助於營造健康職場環境。

許金川說，好心肝基金會的使命為守護國人健康，基金會同仁也大都出自台灣大學的培育，回饋母校義無反顧。他提到，企業家何壽日前在肝基會30周年時，捐款協助基金會購置CT及MRI捐予台大醫院。另再加上基金會募得善款，提供台大教職員全方位健康檢查服務，預計再讓3600名台大教職員受惠。

健檢 台大醫院 好心肝

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