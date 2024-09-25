想去森林療癒嗎？100場活動林業署主辦活動開始報名

森林療癒已被證實對身心壓力有舒緩的效果，台灣又有豐富的森林資源，林業保育署今天宣布，一百場森林療癒活動即起開放報名，由森林療癒師引導民眾，運用身體的五感體驗自然，有助減輕壓力與改善免疫力，增進身心健康，報名詳情可至台灣山林悠遊網森林療癒活動專頁查詢。

林業保育署署長林華慶表示，森林療癒重視深度慢活體驗，每場活動均有合理人數安排，透過專業引導讓視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺五感與自然深度連結，讓參與者在森林環境中找回身心靈的平衡。此外，森林療癒也能為森林周邊的部落社區創造更多綠色工作機會，振興山村經濟。

林業保育署於110年起推動森林療癒，目前已有50位認證森林療癒師，透過活動引導民眾以五感體驗大自然，有助減輕壓力與改善免疫力，增進身心健康。例如運用內洞國家森林遊樂區的「森林療癒處方籤」，梅峰農場香氛與頌缽音療，以及台中市和平區大雪山社區的「森之行走-林下的身心平衡」等活動，讓參與者親身感受森林療癒的美好。

為確保森林療癒師專業素質，林業保育署與勞動部 iCAP 職能發展應用平臺合作，制定森林療癒職能基準，預計明（114）年底前取得勞動部iCAP職能導向課程品質認證，確保森林療癒師培訓課程品質，強化認證公信力與提升市場價值，讓森林療癒師成為國家級認證的專業綠領。

為讓更多民眾有機會認識與體驗森林療癒，林業保育署辦理百場森林療癒活動，期待藉此媒合森林療癒師對接國民旅遊、企業活動、醫療長照相關業者，擴大森林療癒市場，發展具臺灣山林特色的健康產業。此外，部分場次將收集資料，分析參與者身心數據變化，為台灣的森林療癒研究提供寶貴資料。

森林療癒是台灣的新興產業，百場活動只是開端，林業保育署將藉此媒合森林療癒師對接國民旅遊、企業活動、醫療長照相關業者，擴大森林療癒市場，發展具台灣山林特色的健康產業。

林業保育署今天舉辦「森心之旅－百場森林療癒啟航記者會」，記者會現場邀請三位森林療癒師宋麗柑、羅歲宜及蔡惠君，帶領與會者透過頌缽音療沉浸式體驗森林療癒，感受身心放鬆的療癒力。

今天中午12點起，首批森林療癒活動開放報名，詳情可至台灣山林悠遊網森林療癒活動專頁查詢，未來將有更多森林療癒活動於全國各地展開，讓更多人受益於大自然的療癒力量。

●台灣山林悠遊網森林療癒活動專頁