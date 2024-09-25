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颱風燕子估這時生成！環流雨彈炸北東 降雨最大時間曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預估第17號颱風「燕子」最快周末生成，下周一至三雨勢最明顯，雨量變多、降雨時間拉長。聯合報系資料照
中央氣象署預估第17號颱風「燕子」最快周末生成，下周一至三雨勢最明顯，雨量變多、降雨時間拉長。聯合報系資料照

未來1周熱帶系統發展活躍，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至周六鋒面移到東部海面，迎風面水氣多；颱風部分，預估周末低氣壓將生成為熱帶性低氣壓（TD），甚至生成為颱風，下周一至三受颱風外圍環流的影響最明顯，雨勢變大、降雨時間也拉長。

黃恩鴻指出，今年第16號颱風「西馬隆」朝日本方向前進，由於結構不穩、環境不利影響，在24小時內就會減弱，周五、六影響日本關西及關東，但強度可能已減弱為溫帶氣旋，對台灣沒有影響。

比較需要關注的是位於琉球群島海面的低氣壓，有逐漸增強趨勢，目前為熱帶擾動，預估周五變成低氣壓、周六、日增強為TD21，甚至生成為颱風，成為今年第17號颱風「燕子」，隨後北上至台灣附近，其外圍環流將影響台灣北部、東半部，帶來明顯雨勢。

降雨部分，黃恩鴻說明，明天至周六（26至28日）鋒面移到東部海面，雖其結構不強，但環境風場為東北風，挾帶較多水氣，迎風面北部、東半部有局部短陣雨，中南部多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

其中，周四、周五桃園以北、東半部有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜花地區有局部大雨；周六東北風增強，加上熱帶性低氣壓影響，雨勢更為明顯，嘉義以南地區午後會有局部較大雨勢；周日（29日）雖持續受到東北風影響，但水氣減少，基隆北海岸、大台北地區仍有局部短暫陣雨，東部地區有零星降雨。

下周一至下周三受到颱風外圍環流影響，降雨增加，尤其北部、東半部雨勢較大且持續，中南部雲量也增加，並出現降雨，但實際降雨仍要視熱帶性低氣壓的路徑及強度而定，後續仍要持續密切觀察。

溫度部分，黃恩鴻說，未來1周雲多易下雨，各地高溫約30至32度，若有下雨溫度就會略降，尤其周日雨勢明顯，北台灣高溫約29至31度，中南部維持高溫30至32度；原先預估10月有較冷空氣南下，但因熱帶系統發展，天氣轉涼還要再等等。

東北風 颱風 高溫

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