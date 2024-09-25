全球罕見保蜂蜜產量利器誕生 手機拍照速診蟲害

苗栗區農改場今天表示，蜂蟹蟎會寄生蜜蜂吸食致死，影響蜂蜜產量，已研發出精準度達83%到97%的智慧監測系統，全球罕見，用手機拍照，15秒內診斷情況，紅燈啟動防治，避免損失。

農業部苗栗區農業改良場召開記者會，發表全球罕見省人力又可快速診斷蜂蟹蟎寄生實況的新利器。

苗栗區農改場場長呂秀英說，蜂蟹蟎會寄生在蜂群，吸食蜜蜂的血淋巴、脂肪體，並傳播蜜蜂病毒，導致蜜蜂畸形、衰弱或死亡，可能使族群數量減少2到6成，導致蜂蜜減產，影響蜂農的收益。

她說，目前掌握蜂蟹蟎寄生情況，以便即時落實防治的傳統監測方法包含糖粉法、黏板法，計算隻數費時費力，前者可能略微傷害蜂群，後者甚至需要改造蜂箱；如今已開發出的智慧監測系統，只要使用手機拍下蜂箱內的狀態，15秒內就能回傳分析結果。

結果分成3種，她說，綠燈無須防治，持續監測；橘燈持續進行物理防治，加強監測；紅燈則要立即進行化學防治，加強監測；可有效避免損失。

精準度高且全球罕見。呂秀英說，這套系統的開發，始於民國110年起，攜手財團法人工業技術研究院研發而成，歷經3年多建立近4000張影像資料，運用近5萬筆影像標記訓練完成，目前系統辨識準確度達83%到97%，之後使用更多，精準度會再提升。

商機不限國內，呂秀英說，蜂蟹蟎智慧監測與警示系統除已公告非專屬授權技術移轉，歡迎相關農事服務或資訊業者洽談合作，也將進軍全球養蜂業市場。