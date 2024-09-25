全家本期統一發票開出千萬大獎 幸運兒只花35元買餅乾
全家便利商店本期（113年7-8月）中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落「全家」台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主。
特獎200萬元則為消費者於全家APP「隨買跨店取」上購買香草卡士達泡芙甜點，僅花費57元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北、新北、台中、台南，包含全家中和平興店、新店新豐店、士林區永新店、台中金南門店、台南新崇義店、永康大展店，最低僅花費39元購買湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片就幸運中獎。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出2組，位於台中水岸店、竹南新群聯店；兩位幸運得主皆使用環保杯購買 Let's Café，花費72元就幸運抱走100萬大獎。
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