是你嗎？ 7-ELEVEN發票開出4位千萬幸運兒

財政部公布最新一期統一發票中獎號碼，統一超7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬特別獎，分別在在宜蘭縣五結鄉的7-ELEVEN 五結門市花110元購買生活用品、台北市信義區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品、台北市文山區的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品，以及在新北市新莊區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。

統一超也表示，還有2位獲得2百萬特獎，一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。

此外，統一超也說，本期有4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市深坑區的7-ELEVEN北深門市花97元購買冰品、飲品；一人在台中市清水區的7-ELEVEN清水綻一門市花110元購買CITY CAFE、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 捷忠門市花60元購買CITY CAFE；一人在台北市大安區的7-ELEVEN信中門市花92元購買飲品、茶葉蛋。