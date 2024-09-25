小七統一發票開出四張1000萬大獎 其中一人花35元買麵包

財政部25日公布最新一期2024年7~8月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在宜蘭縣五結鄉的7-ELEVEN 五結門市花110元購買生活用品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品；一人在台北市文山區的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。

還有2位獲得2百萬特獎，一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。

四位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市深坑區的7-ELEVEN北深門市花97元購買冰品、飲品；一人在台中市清水區的7-ELEVEN清水綻一門市花110元購買CITY CAFE、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 捷忠門市花60元購買CITY CAFE；一人在台北市大安區的7-ELEVEN信中門市花92元購買飲品、茶葉蛋。