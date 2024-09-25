小七統一發票開出四張1000萬大獎 其中一人花35元買麵包
財政部25日公布最新一期2024年7~8月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
統一超統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在宜蘭縣五結鄉的7-ELEVEN 五結門市花110元購買生活用品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品；一人在台北市文山區的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。
還有2位獲得2百萬特獎，一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。
四位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市深坑區的7-ELEVEN北深門市花97元購買冰品、飲品；一人在台中市清水區的7-ELEVEN清水綻一門市花110元購買CITY CAFE、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 捷忠門市花60元購買CITY CAFE；一人在台北市大安區的7-ELEVEN信中門市花92元購買飲品、茶葉蛋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言