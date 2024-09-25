「班班喝鮮乳」最快周五供應 農業部：本學期44次不縮水

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，為降低對台灣酪業的衝擊，農業部、教育部攜手推動「班班喝鮮乳」，原訂九月開學就能提供給全國133.5萬名學童，每周飲用兩次，但開學近4周仍未實施。農業部畜牧司長李宜謙今日表示，學童乳共同供應平台已上線，各縣市已陸續下單，最快本周五（27日）就可開始供應。

農業部編列44億元預算，以4年為期，規畫提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用保久乳、鮮乳或含鈣豆漿。李宜謙指出，依據教育部調查各縣市學校結果，鮮乳與保久乳的需求比例分別為25%與75%，保久乳供應量略有不足，因得標廠商還有其他通路必須供應，已協調得標廠商增加供應學童乳，如再有不足，不排除再次招標。

李宜謙表示，學童乳部分鮮乳及保久乳已於23日上傳至工程會共同供應平台，當日各縣市政府即可於系統下單訂購，各縣市預算都是直接撥付至縣市政府，所以由各縣市政府逕行到平台上訂購，目前各縣市已陸續下單訂購，最快在週五就可開始供應，他強調，「這學期總共44次的供應次數絕對不會縮水。」

此外，因先前國產含鈣豆漿未達法定開標家數流標，李宜謙說，含鈣豆漿的部分預計10月1日開標，44次的供應次數也會補足。