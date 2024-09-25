固定成本難降！今年旅宿業「平均每房收入」慘跌17%

國旅房價問題多次引發外界批評，也讓不少民眾轉往出國旅遊。專注於區塊鏈應用及電子商務的奧丁丁集團透過逾2千家業者統計數據發現，受固定成本影響，旅宿業營運績效的重要指標「平均每房收入」正大幅衰退，2024年上半年較去年同期慘摔17%，回落到逼近2020年疫情前的水準，顯見現在的旅宿業經營壓力更大。

奧丁丁集團表示，透過旗下全球首創區塊鏈旅宿系統OwlNest觀察逾2千家業者統計數據，2020年至今年上半年旅宿業「平均每房收入」依序為702元、617元、907元、909元、747元。部分業者認為飯店和民宿業的房價差距大、成本結構也不同，並非全台國旅房價都很貴。

1位符合觀光署優宿專區的南部民宿業者就透露，以一間售價1千元的房型為例，占比大致可分為「固定成本」像是租金或置產攤提350元、房務服務或人力費用200元，以及「變動成本」像是線上旅遊業（Online Travel Agency, OTA）佣金或行銷費用150元、備品與水電或其他150元，剩下的淨利150元。業者會透過鼓勵民眾從官網訂購來省下OTA佣金，以部分回饋給旅客較優惠的房價，以及部分爭取更有利的營運利潤。

奧丁丁集團表示，根據最新OwlNest《台灣旅宿市場關鍵趨勢報告》，在奧丁丁平台上超過7成的旅宿業者需要同時管理3家以上的OTA，業者除了可能面臨重複訂房、金流管理問題，還需要付出可觀的訂房佣金。根據統計，旅宿業者只要提升5%官網訂房使用率，每年就能省下近萬元台幣，不失為業者抗通膨或充實營運資金的節流手段。

另外，隨著旅宿業人力短缺情形持續加劇，奧丁丁集團也說，今年以來持續有業者諮詢或評估旅宿系統新推出的自助入住櫃檯解決方案，以提高旅宿自動化、現場分流效率，以及節省夜班人力的成本。

展望2025年國旅市況，奧丁丁集團表示，旅宿業者看法兩極，且部分業者已經在評估歇業或頂讓方案。其中，高昂的租金是決定業者的抗壓能力。土地自有的業者樂觀看待2025上半年逐漸回溫的國旅市場；需承擔租金成本的業者則相對悲觀，目標努力提升住宿品質，並持續開拓咖啡廳、酒吧、餐食等複合式經營收入。