35元買統一麵包中千萬！7-ELEVEN 7～8月統一發票開出4張千萬特別獎　大獎名單一次看

7-ELEVEN響應財政部雲端發票政策，已連續6期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，每期加開總計400萬元價值的OPENPOINT點數獎項，本期已於9月25日抽出1萬7千名中獎會員。另今日（9月25日） 配合財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬，提醒7～8月份有到7-ELEVEN消費的民眾別忘了趕緊對發票！

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」將持續加開、每期加開總價值400萬元的OPENPOINT點數獎項，本期已於9月25日抽出1萬7千名中獎會員，並陸續於OPENPOINT APP的通知中心進行個人訊息推播，提醒會員留意訊息。

7-ELEVEN同時提醒，2024年5~6月期尚有14.4萬張、總計超過5200萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2024年11月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋；六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票可選擇存入OPENPOINT APP會員載具，快速使用OPENPOINT APP兌換逾40種超值優惠商品組合，冷凍御料小館、烘焙麵包，人氣組合CITY系列飲品、UNIDESIGN衛生紙等多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.9倍，兌換成功的商品提貨券及消費發票還能立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

財政部9月25日公布最新一期2024年7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在宜蘭縣五結鄉的7-ELEVEN五結門市花110元購買生活用品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品；一人在台北市文山區的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包。

還有2位獲得2百萬特獎，一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。