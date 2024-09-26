Live Your Best！Panasonic智慧新家電打造美好生活指南

Panasonic秋季新商品以「智享 美好生活」為主題，提升消費者生活質感，每一天都能沉浸在Panasonic家電帶來的美好享受。（圖為台灣松下銷售股份有限公司總經理 張天來） 圖／Panasonic 提供

近年來台灣市場面臨嚴重通貨膨脹問題，連帶的物價上漲讓消費者的生活倍感壓力，擁有一個舒適的家成為消費者在繁忙生活中得以放鬆的解方。Panasonic今年秋季新商品以「智享 美好生活」為主題，除了透過創新技術與研發實力來升級各項智慧節能家電，並將智慧科技與日系美學完美融合，提升消費者的生活質感，每一天都能沉浸在Panasonic家電帶來的美好享受，同時也能滿足消費者對居家時尚品味的追求。

Panasonic全新fire tv，可根據用戶的觀看習慣和偏好，主動推薦量身訂製的內容，娛樂自主定義，增添生活豐富性。 圖／Panasonic 提供

客廳是享受居家生活的舒適空間首選。台灣海島型潮濕氣候影響下，想維持室內的乾爽舒適，就交給Panasonic Smart Dry變頻除濕機，搭載全新雙變頻科技及獨家W-HEXS雙重除濕系統，讓除濕更快速、更省電、更安靜，除濕效果業界第一。體感舒適之餘想尋求娛樂消遣？絕不能錯過Panasonic全新Fire TV智慧系統，能夠根據用戶的觀看習慣和偏好，主動推薦量身訂製的內容，娛樂自主定義，視界隨心所欲；Panasonic全新LIFE DESIGN系列顯示器，搭載4K無線傳輸技術，讓您不論是在客廳、廚房、遊戲間都能盡情享受多樣化的視聽體驗。

全新Panasonic省電NO.1電冰箱推出全新岩板玻璃設計外觀，以融入式生活美學，打造廚房空間的高質感品味。 圖／Panasonic 提供

延伸至廚房空間的智慧家電提案，Panasonic推出全新省電NO.1電冰箱，是家家戶戶必備的極致保鮮專家，透過獨家AI智慧節能科技，維持食物保鮮的同時也能達到節能省電；全新岩板玻璃設計，以融入式生活美學，打造廚房空間的高質感品味。享用佳餚後的清潔工作想要更輕鬆優雅？讓聰明的來！Panasonic桌上型自動洗碗機，極智乾淨再進化，洗、淨、烘、存所有步驟一機搞定。全新搭載AI -ECONAVI智能洗科技，能自動偵測髒污、調節洗程，省時、省水又省電；以80°C高溫與360°高壓噴射水柱全面沖洗，全新升級搭配獨家nanoe™ X健康科技，達到99.9%除臭抑菌，讓碗盤長效淨存7天，呼吸最乾淨的空氣。

為了滿足台灣居住型態及解決家務處理困擾，Panasonic全新17kg小體積大容量滾筒洗衣機，業界首創採用Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，以柔和溫風烘乾讓衣物更蓬鬆柔軟且不傷衣料，洗烘衣過程達到省電55%和省時28%效能，同時搭載多項智慧護衣檢知科技，能主動偵測並自動調整最適洗衣模式，讓您不再苦惱沒時間處理家務，為自己騰出更多陪伴家人的時光；高質感夜幕黑美學設計外觀，僅64公分超小體積，完美契合小宅空間配置，搭配全新一鍵喚醒的觸控面板，打造高品味的居家風格與生活模式。

Panasonic一直以來持續透過企業綠色影響力，對環境永續做出承諾並體現在日常行動中，透過各項智慧節能家電的升級，實現全屋舒適空間提案，期待與消費者一同探索美好生活，Live Your Best！

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機(02)412-8222