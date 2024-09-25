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男鼻塞聞惡臭罹罕見癌 北榮2人4手摘瘤保嗅覺

中央社／ 台北25日電
49歲陳姓男子長期苦於單側鼻塞、整天流鼻膿，不時聞到惡臭味，竟確診罕見鼻腔惡性腫瘤，經北榮團隊出動「2人4手」內視鏡顱底手術團隊，一舉達到根除腫瘤、嗅覺不喪失目標。（示意圖／Ingimage）
49歲陳姓男子長期苦於單側鼻塞、整天流鼻膿，不時聞到惡臭味，竟確診罕見鼻腔惡性腫瘤，經北榮團隊出動「2人4手」內視鏡顱底手術團隊，一舉達到根除腫瘤、嗅覺不喪失目標。（示意圖／Ingimage）

49歲陳姓男子長期苦於單側鼻塞、整天流鼻膿，不時聞到惡臭味，竟確診罕見鼻腔惡性腫瘤，經北榮團隊出動「2人4手」內視鏡顱底手術團隊，一舉達到根除腫瘤、嗅覺不喪失目標。

罕見鼻腔惡性腫瘤「嗅覺母神經細胞瘤」每年總體發生率約250萬分之一、占所有鼻腔腫瘤的3%，尤其好發40到60歲成年人。台北榮民總醫院鼻頭頸科主任趙勻廷今天在「4手拆除顱底腫瘤 保留嗅覺品味新人生」記者會中簡報指出，以台北榮總為例，自2015年至今，僅診治約20例，其中他個人收治有3例。

趙勻廷說明，嗅覺母神經細胞瘤源於鼻腔頂端的嗅覺神經上皮，特別容易沿嗅絲穿過顱底到達顱內，侵犯鄰近的腦與眼睛，常見症狀包括流鼻血、嗅覺喪失、鼻塞、膿鼻涕與鼻部疼痛等，症狀不具特異性，容易與其他鼻部疾病混淆。

他以49歲陳姓男子為例說明，這名患者確診時，腫瘤已有約3公分大小，不時就聞到惡臭，更是單側鼻塞、整天流鼻膿不斷，連晚上睡覺都飽受鼻涕倒流所苦。

在治療嗅覺母神經細胞瘤方面，通常採用雙鼻孔路徑，進行前顱底廣泛切除，但往往必須犧牲嗅覺功能，拿掉嗅神經，患者術後可能面臨食之無味的生活。

趙勻廷表示，這次因陳先生的腫瘤僅涉及單側顱底，且表達希望保留嗅覺意願，所以醫療團隊評估後選擇困難度相對高，由2名醫師同步操刀經鼻內視鏡顱底手術，2人4手從僅約2公分的單側鼻孔進入，清除鼻腔及顱底腫瘤。

趙勻廷說明手術過程，前後費時6小時，先由他「開路」清除鼻腔腫瘤，再由北榮一般神經外科醫師王緯歆接手「清理戰場」，拿乾淨顱底腫瘤。

為確保完全根治，王緯歆說明，醫療團隊進一步切開腦膜並移除單側嗅神經，徹底清除可能蔓延的腫瘤細胞；同時利用自體脂肪、大腿筋膜與鼻中膈黏膜瓣，在單側鼻腔內重建顱底缺損，以多層次修補的方式達到腦脊髓液滴水不漏。追蹤至今4年腫瘤無復發。

團隊 手術 腫瘤

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