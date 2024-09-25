三總「護心天使複製計畫」 他在澎湖完成「開心手術」

54歲的陳先生菸齡近30年，日前因胸悶、胸痛就醫檢查，發現主動脈瓣膜重度狹窄且嚴重鈣化，醫師經評估，應進行主動脈瓣膜置換手術，考量家庭與經濟等因素，希望留在澎湖進行手術，藉由三總內湖總院與澎湖分院「護心天使複製計畫」照護，陳先生在術後12天即可出院。

偏鄉離島地區的醫療可近性因交通不便、人口稀少且分散，醫療資源普遍不足，以澎湖為例，小島間大部分都必須靠交通船聯繫，且當地人口結構特殊，截至112年10月底，65歲以上長者占19%，不少是獨居長者，或老夫妻互相照看，加上人口外移醫療人員短缺、醫療服務信任度低，加深了醫療不足的窘境。

針對陳先生的狀況，心臟外科醫師鄭旭智表示，經檢測發現，陳先生的心臟主動脈瓣膜面積只剩下0.77平方公分，除可能導致心臟衰竭，更有無預警猝死的風險，經評估應進行主動脈瓣膜置換手術，原本計劃送回本島進行開心手術及後續醫療照顧，但陳先生有經濟與家庭因素考量，主動提出希望留在澎湖進行手術。

心臟血管內外科加護病房護理長鄭安芸說，心臟手術全期護理及術後加護病房照護較為複雜，相當仰賴專業醫療團隊默契地合作，除手術難度外，術後的照護需密切監測血壓、心律等生命徵象，並最大程度的降低出血情形、預防心包膜填塞與冠狀動脈阻塞的發生風險。

另外，陳先生主動脈瓣膜鈣化嚴重，手術較一般主動脈瓣膜手術，中風發生機率大很多，醫護團隊更需時時確認病人意識狀態及四肢肌力，由護理師指導，早期進行心肺功能復健運動，避免了譫妄及肌肉無力症的發生，術後第2天，即可下床活動，術後第4天就轉至一般病房，並在術後第12天順利出院。

鄭安芸表示，心臟血管外科前5大疾病診斷，依序為冠狀動脈繞道手術術後、胸（腹）主動脈剝重建手術術後、冠狀動脈粥狀硬化疾病、瓣膜疾病與心臟衰竭，三總從ESG概念著手，在2022年啟動「護心天使複製計畫」，以「病人不動、醫療團隊動」的政策指導，將心臟血管外科醫療服務帶到偏鄉地區，也鼓勵偏鄉子弟，有相關專業技術可以回饋故鄉。

心臟血管內外科加護病房副護理長王佩茹說，三總自2022年4月以來，累積4例受術，包含二尖瓣及主動脈瓣置換手術，及三尖瓣修補手術併心房顫動燒灼等術式。