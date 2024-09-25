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花35元買餅乾中千萬！全家便利商店7～8月統一發票特別獎在「這一店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期（民國113年7～8月）統一發票特別獎1,000萬元共開出1組，獎落「全家」台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期（民國113年7～8月）統一發票特別獎1,000萬元共開出1組，獎落「全家」台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（民國113年7～8月）中獎統一發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落「全家」台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主。

特獎200萬元則為消費者於「全家」APP「隨買跨店取」上購買香草卡士達泡芙甜點，僅花費57元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北、新北、台中、台南，包含「全家」中和平興店、新店新豐店、士林區永新店、台中金南門店、台南新崇義店、永康大展店，最低僅花費39元購買湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片就幸運中獎。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，位於台中水岸店、竹南新群聯店；兩位幸運得主皆使用環保杯購買Let’s Café，花費72元就幸運抱走100萬大獎。

台南 消費者 統一發票

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